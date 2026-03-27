Isola del Giglio, la Uil: “Ancora stipendi non erogati da parte dell’amministrazione”

Grosseto. “Ci è giunta notizia dai dipendenti del comune di Isola del Giglio che non saranno erogati nei tempi previsti gli emolumenti relativi al mese di marzo 2026”.

A dichiararlo, in una lettera inviata anche alla Prefettura e al sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino, è la segreteria della Uil Fp area vasta Toscana Sud Est.

“Una situazione grave, che si verifica solo per l’Isola del Giglio rispetto a tutto gli altri enti locali della provincia e probabilmente unica nel contesto nazionale – sottolinea il sindacato -. Questa situazione si ripete a distanza di pochi mesi e a riguardo basti pensare a quello che si è verificato nei mesi di fine anno 2025. Per questa organizzazione tale situazione è inaccettabile anche perché recidiva di un comportamento che dimostra inadempienze e carenze gravi da parte dell’amministrazione che, pur conoscendo le difficoltà organizzative interne, non ha provveduto ad intraprendere azioni finalizzate ad evitare disagi che vanno a ricadere sulle spalle dei lavoratori”.

“Chiediamo pertanto di avere risposta sui tempi di erogazione degli stipendi – termina la nota – e si diffida l’amministrazione affinché intraprenda azioni finalizzate a risolvere il problema ed evitare che tali situazioni non si ripetano nel futuro”.