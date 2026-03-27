Home EconomiaIsola del Giglio, la Uil: “Ancora stipendi non erogati da parte dell’amministrazione”
EconomiaEconomia GrossetoGrosseto

Isola del Giglio, la Uil: “Ancora stipendi non erogati da parte dell’amministrazione”

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 69 views

Grosseto. “Ci è giunta notizia dai dipendenti del comune di Isola del Giglio che non saranno erogati nei tempi previsti gli emolumenti relativi al mese di marzo 2026”.

A dichiararlo, in una lettera inviata anche alla Prefettura e al sindaco dell’Isola del Giglio Armando Schiaffino, è la segreteria della Uil Fp area vasta Toscana Sud Est.

“Una situazione grave, che si verifica solo per l’Isola del Giglio rispetto a tutto gli altri enti locali della provincia e probabilmente unica nel contesto nazionale – sottolinea il sindacato -. Questa situazione si ripete a distanza di pochi mesi e a riguardo basti pensare a quello che si è verificato nei mesi di fine anno 2025. Per questa organizzazione tale situazione è inaccettabile anche perché recidiva di un comportamento che dimostra inadempienze e carenze gravi da parte dell’amministrazione che, pur conoscendo le difficoltà organizzative interne, non ha provveduto ad intraprendere azioni finalizzate ad evitare disagi che vanno a ricadere sulle spalle dei lavoratori”.

“Chiediamo pertanto di avere risposta sui tempi di erogazione degli stipendi – termina la nota e si diffida l’amministrazione affinché intraprenda azioni finalizzate a risolvere il problema ed evitare che tali situazioni non si ripetano nel futuro”.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“DE&I Strategy”: la Asl Toscana sud est traccia...

Pfas e Vigili del Fuoco, la Fp Cgil:...

“I Suiseki”: la mostra sbarca alla Biblioteca Chelliana...

Caregiver, Fnp Cisl: “Figura fondamentale per l’assistenza, ma...

Turismo, il Comune: “Quasi 1 milione e 200mila...

Cia, Sabrina Rossi nuova direttrice: è la prima...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: