Dalle piante sacre al concerto di Pasqua: doppio appuntamento nel Parco della Maremma

Grosseto. Dalle piante antiche e sacre alla musica di Corelli, Albinoni e Vivaldi: sarà una domenica ricca, quella in programma il 29 marzo al Parco della Maremma.

Il programma delle iniziative

Nell’ambito del calendario di eventi “Parco aperto” sono previsti due appuntamenti.

Il primo, ideato in collaborazione con la cooperativa “Le Orme”, unisce la scoperta del territorio e della vegetazione alla storia delle piante tra culture, religioni e spiritualità. Il secondo vedrà l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto esibirsi al Granaio lorenese per il concerto di Pasqua.

Si parte alle 9.45 con un percorso di grande bellezza alla ricerca di “Piante antiche. Viaggio nella storia delle piante sacre tra culture, religioni e spiritualità”. La passeggiata, che si snoda sul percorso A8, passa su un tracciato antichissimo in un territorio ricco di fiori, nella primavera appena iniziata.

Attraversando secolari uliveti, prima coltivati e poi abbandonati, si sale fino alla Piscina del Prete per poi scendere lungo un’antica strada romana, dove il paesaggio si trasforma in boschi di lecci e sughere; infine, si raggiunge la pianura con pascoli e allevamenti moderni.

Un percorso che propone una lettura simbolica della flora del Parco, con un approccio che unisce curiosità scientifica e riferimenti ai testi antichi.

Ritrovo al centro visite di Alberese alle 9.30 per un itinerario facile di circa 10 chilometri, della durata di circa tre ore. L’evento si concluderà intorno alle 13. È consigliato un abbigliamento comodo. Il costo è di 10 euro; informazioni e prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

Sempre domenica 29 marzo, alle 18, al Granaio lorenese di Spergolaia, tornano le note dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto per il concerto di Pasqua. A dirigere sarà il maestro Fabio Serani, con Giulio Clementi al trombone. Il programma spazia dal Concerto per archi RV 156 di Antonio Vivaldi al Concerto per trombone di Georg Christoph Wagenseil, passando per il Concerto grosso op. 6 n. 1 di Arcangelo Corelli e il Concerto per trombone op. 7 n. 3 di Tommaso Albinoni.

Biglietti a partire da 5 euro, disponibili sul circuito Vivaticket.

Una serie di appuntamenti è in programma anche per il mese di aprile: il calendario completo è consultabile sul sito www.parco-maremma.it, nella sezione “Eventi”.