L’Aeronautica Militare incontra i cittadini all’Aurelia Antica domenica

il Centro commerciale Aurelia Antica di Grosseto ospita una giornata speciale dedicata all’, in occasione del 103° anniversario della Forza Armata. Protagonista dell’iniziativa sarà il 4° Stormo, che porterà all’interno della galleria un’esperienza immersiva e accessibile a tutti, pensata per avvicinare i cittadini al mondo del volo e alle attività della Difesa Aerea.

Per un’intera giornata gli spazi del centro si trasformeranno in una vera e propria finestra aperta su l’Arma Azzurra: uomini e donne in uniforme accoglieranno il pubblico raccontando il proprio lavoro quotidiano, condividendo esperienze, competenze e curiosità legate a una realtà altamente specializzata e tecnologica.

Piloti, manutentori, meteorologi e specialisti di diversi ambiti saranno a disposizione per illustrare le attività operative svolte al servizio del Paese. Attraverso pannelli informativi, stand espositivi, cimeli storici e modelli di velivoli, i visitatori potranno approfondire la missione della Difesa Aerea, conoscere da vicino il velivolo Eurofighter e comprendere il ruolo strategico dell’Aeronautica nella sicurezza nazionale.

L’iniziativa avrà anche una significativa valenza orientativa: il personale del 4° Stormo fornirà informazioni sui percorsi formativi e sulle opportunità professionali offerte dall’Aeronautica Militare, con un’attenzione particolare ai giovani interessati a intraprendere una carriera nel settore.

La giornata del 29 marzo rappresenta inoltre un momento di incontro con le realtà del territorio legate al mondo del volo in Maremma. Saranno presenti, oltre all’Aeronautica Militare, l’associazione Arma Aeronautica e il Pasfa, insieme all’Aeroclub Ali Maremma, allo scalo civile e alle squadre di elisoccorso e soccorsi speciali unità UAS, offrendo un quadro completo delle attività aeronautiche e dei servizi connessi presenti sul territorio.