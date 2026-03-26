“Via della Città etrusche”: il Comune sigla un accordo con i Parchi archeologici della Maremma

Roccastrada (Grosseto). E’ stato approvato e sottoscritto nei giorni scorsi un accordo di collaborazione tra il Comune di Roccastrada, capofila della gestione associata della quale fanno parte tutti i Comuni dell’Ambito Maremma Toscana Area Nord (Castiglione della Pescaia, Follonica, Gavorrano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Scarlino) ed i Parchi archeologici della Maremma, finalizzato alla collaborazione per lo svolgimento di attività di promozione e valorizzazione dell’itinerario culturale “Via delle Città etrusche”, inaugurato nella primavera del 2024.

La promozione si concretizzerà grazie ad attività di sensibilizzazione, organizzazione di eventi, tour culturali ed educativi, campagne di comunicazione e marketing, oltre alla creazione di materiali informativi e promozionali con lo scopo di aumentare la consapevolezza e l’interesse verso questo patrimonio storico e culturale. Naturalmente con uno sguardo attento verso la ricerca di risorse economiche previste da bandi ed avvisi che prevedano il finanziamento da parte di soggetti esterni.

La collaborazione oggetto di convenzione, della durata triennale, sarà a titolo completamente gratuito.

Con la sottoscrizione di questa convenzione, il progetto favorisce un ulteriore passo avanti nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della civiltà etrusca che mira ad avvicinare un pubblico sempre più ampio alla scoperta della “Via delle Città Etrusche”, un itinerario che attraversa luoghi di grande rilevanza archeologica e paesaggistica. Il percorso si estende infatti per 174 chilometri sulle Colline Metallifere in Maremma, collegando le città etrusche di Vetulonia, Roselle, l’insediamento etrusco dell’Accesa, Populonia e Volterra, favorendo la promozione del turismo sostenibile e la conoscenza delle radici storiche del territorio, recuperando antiche strade immerse nella natura e collegandole agli itinerari culturali della Toscana, come la Via Clodia e la Via Francigena.

“Con questo accordo compiamo un salto di qualità, scegliendo di investire su una collaborazione solida con i Parchi archeologici della Maremma, punto di riferimento imprescindibile per la tutela e la valorizzazione del patrimonio etrusco – dichiara l’assessore Emiliano Rabazzi -. I Parchi, istituto autonomo del Ministero della cultura, sono un presidio fondamentale sui grandi siti di Roselle, Vetulonia e Cosa e un partner strategico per dare solidità e prospettiva alla ‘Via delle Città etrusche’. Come Comune capofila, insieme agli altri territori dell’ambito Maremma Toscana Nord, stiamo costruendo una governance sempre più condivisa, capace di unire istituzioni, cultura e promozione in un progetto unico. La ‘Via delle Città etrusche’ è prima di tutto un racconto collettivo: un cammino che unisce comunità, storia e paesaggio. Con i Parchi al nostro fianco vogliamo renderlo ancora più vivo, accessibile e riconoscibile, portando sempre più persone a scoprire la bellezza autentica della nostra Maremma”.

“Prende ulteriormente forma, grazie alla sottoscrizione di questa collaborazione con il Comune di Roccastrada – sottolinea il direttore dei Parchi archeologici Leonardo Bochicchio -. La visione progettuale del nostro Istituto autonomo del Ministero della cultura, esplicitamente indirizzata, fin dalla fondazione dell’Istituto stesso nel 2024, a scommettere sulla sinergia tra la realtà dello Stato e la vivacità di azione degli enti locali, nell’ottica condivisa di un’adeguata valorizzazione del patrimonio culturale del territorio. La ‘Via delle Città etrusche’ incarna perciò perfettamente uno dei principali punti di incontro della comune volontà delle istituzioni coinvolte di procedere all’unisono con lo scopo di promuovere, divulgare e rendere ancor più accessibili la ricchezza e la storia di questo straordinario angolo della Toscana”.