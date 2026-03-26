Turismo, cultura e sostenibilità: il programma degli eventi in paese nel weekend

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Un altro weekend all’insegna di turismo, cultura e sostenibilità a Castiglione della Pescaia.

Dal 27 al 29 marzo il borgo diventa protagonista del turismo itinerante con il raduno di Camper Maremma, promosso dal Camper Club Maremma. Un’occasione unica, che porterà in paese appassionati di turismo camperistico provenienti da tutta Italia che avranno la possibilità di esplorare il centro storico, il borgo medievale e il castello, passeggiare sul lungomare, visitare il porto canale e partecipare al mercato settimanale. Domenica, in occasione della celebrazione della Domenica delle Palme, ci sarà la benedizione dei camperisti e un pranzo conviviale.

Sabato 28 marzo, alle 10, al Museo Casa Rossa Ximenes, si terrà un nuovo incontro del “Patentino dell’Ospitalità” 2026 sul tema “Natura e accessibilità, TartAmare e GreenBeach: buone pratiche per un turismo sostenibile”. Un’occasione di confronto sui temi del turismo sostenibile e accessibile con la partecipazione dell’associazione TartAmare e la presentazione dei progetti finalizzati alla tutela delle tartarughe e della fauna marina, e le buone pratiche per la protezione degli ecosistemi costieri.

Sabato, dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie di Viale Kennedy, ci sarà un nuovo incontro del corso gratuito di autodifesa personale (Krav Maga) che il Comune ha dedicato ai residenti con l’obiettivo di fornire strumenti pratici per aumentare la consapevolezza personale, prevenire situazioni di rischio e apprendere tecniche di autodifesa efficaci.