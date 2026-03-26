Sotto una luce fossile: a Clarisse Arte l’incontro con Davide Tranchina

Grosseto – Sabato 28 marzo alle 18.00 Clarisse Arte ospita l’incontro “Sotto la luce fossile della Maremma. La fotografia contemporanea e la rappresentazione del territorio maremmano“, con Davide Tranchina. L’appuntamento, ad ingresso libero, si inserisce nel programma conclusivo della mostra “ alle 18.00ospita l’incontro ““, conL’appuntamento, ad ingresso libero, si inserisce nel programma conclusivo della mostra “ Sotto una luce fossile” , visitabile fino a domenica 29 marzo. Partendo dalle opere e dai temi al centro del progetto espositivo, l’incontro propone una riflessione sul modo in cui la fotografia contemporanea ha raccontato il paesaggio maremmano, superando immagini convenzionali e letture stereotipate del territorio. Ne emerge un itinerario tra autori e sensibilità differenti, capace di restituire una visione più complessa e stratificata della Maremma. Nel corso dell’incontro, Davide Tranchina accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le opere di fotografi di generazioni diverse che hanno osservato e interpretato questo paesaggio con linguaggi originali e prospettive personali. Da Luigi Ghirri a Olivo Barbieri, da Paolo Ventura a Moira Ricci, fino ad arrivare a artisti più giovani come Aischa Gianna Müller, Giulia Dari e Filippo Barbero, il percorso offrirà anche l’occasione per soffermarsi su alcune traiettorie della fotografia contemporanea.

Davide Tranchina, nato a Bologna nel 1972, è fotografo e docente all’Accademia di Belle Arti di Brera e di Bologna. La sua ricerca si concentra sui temi della distanza, della percezione e della costruzione dell’immagine, attraverso un uso sperimentale della luce e del paesaggio inteso come spazio mentale oltre che fisico. Le sue opere fanno parte di collezioni pubbliche e private, tra cui il MART di Rovereto e la Galleria Civica di Modena.