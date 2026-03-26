Sotto una luce fossile: a Clarisse Arte l’incontro con Davide Tranchina

Partendo dalle opere e dai temi al centro del progetto espositivo, l’incontro propone una riflessione sul modo in cui la fotografia contemporanea ha raccontato il paesaggio maremmano, superando immagini convenzionali e letture stereotipate del territorio. Ne emerge un itinerario tra autori e sensibilità differenti, capace di restituire una visione più complessa e stratificata della Maremma.
Nel corso dell’incontro, Davide Tranchina accompagnerà il pubblico in un viaggio attraverso le opere di fotografi di generazioni diverse che hanno osservato e interpretato questo paesaggio con linguaggi originali e prospettive personali. Da Luigi Ghirri a Olivo Barbieri, da Paolo Ventura a Moira Ricci, fino ad arrivare a artisti più giovani come Aischa Gianna Müller, Giulia Dari e Filippo Barbero, il percorso offrirà anche l’occasione per soffermarsi su alcune traiettorie della fotografia contemporanea.