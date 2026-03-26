“Estate 2026”: il tour di Francesca Michelin fa tappa al Teatro delle Rocce

Gavorrano (Grosseto). Torna l’ estate con grandi spettacoli nella prestigiosa location di Gavorrano, dove sorge il complesso minerario, importante sito del Parco delle Colline Metallifere.

Anche quest’anno il Teatro delle Rocce ospiterà un ricco calendario di eventi ed oggi si svela il primo nome tra gli ospiti: l’8 agosto sarà protagonista Francesca Michielin con il suo tour “Estate 2026”. Le prevendite per questa data saranno disponibili da domani, 27 marzo, alle 14.00, su Ticketone e Ticketmaster.

Il festival al Teatro delle Rocce è a cura di Leg – Live Emotion Group, in collaborazione con il Comune di Gavorrano, il Parco Minerario

Sotto la parete rocciosa della cava di San Rocco, poche centinaia di metri lontano dall’ingresso del Parco, si trova il Teatro delle Rocce. La struttura, che ricorda quella di un antico teatro greco, è stata pensata per diventare parte integrante della parete stessa, causando così un minimo impatto paesaggistico. I suoi gradoni in pietra, infatti, seguendo l’andamento sinuoso del fronte di cava, sembrano fondersi con la parete rocciosa. La cava di San Rocco nasce per rifornire la miniera di ghiaia, necessaria per riempire i vuoti di coltivazione, aumentando in tal modo la sicurezza e la possibilità di massimo sfruttamento della vena di minerale.

“Strega Comanda Summer Tour” è il titolo del tour che porterà in giro in Italia Francesca Michielin. L’artista tornerà sui palchi per una serie di appuntamenti estivi e tra questi quello dell’8 agosto a Gavorrano.

Radio Stop è radio media partner del Teatro delle Rocce Festival 2026

Circuito prevendite: TicketOne e TicketMaster

Tutte le informazioni su www.legsrl.net

Infoline: 392.4308616

Ufficio turistico Gavorrano: tel. 0566.844247

Ufficio cultura del Comune di Gavorrano: tel. 0566.843214

Informazioni: