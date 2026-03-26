Elezioni Rsu alla Sol.Tiox: ecco la squadra presentata dalla Cisl

Grosseto. Il 30 e 31 marzo e il 1° e il 2 aprile i lavoratori della Sol.Tiox di Scarlino saranno chiamati a scegliere i rappresentanti Rsu. Si apre così una stagione elettiva, che andrà a rinnovare in varie aziende i rappresentanti dei lavoratori.

“Un’occasione importante – dichiara Gian Luca Fè, della segreteria generale di Femca Cisl Toscana – per tutti i dipendenti dell’azienda che potranno scegliere i colleghi che andranno a rappresentare le loro istanze. I candidati di Femca Cisl sono persone competenti e capaci, come dimostra il lavoro fatto in questi anni dai delegati uscenti e che, certamente, i futuri rappresentanti potranno proseguire. Nella lunga e difficile vicenda che ha interessato la Venator Italia, prima dell’acquisizione da parte di Manzi e la trasformazione in Sol.Tiox, i rappresentanti Rsu hanno svolto un ruolo fondamentale che ha contribuito senza dubbio alle soluzioni che, in anni difficili, sono state trovare per salvare il lavoro di chi operava nell’impianto di Scarlino e di molti lavoratori del comparto”.

Sono cinque i candidati di Femca Cisl che si sono resi disponibili a rappresentare i propri colleghi. Si tratta di Andrea Comin, Giacomo Bogi, Marco Grassini, Lorenzo Pozzo, Dario Tonelli.

“Invitiamo tutti gli aventi diritto a scegliere i propri rappresentanti – dichiara Simone Gobbi, segretario generale di Cisl Grosseto – perché la rappresentanza sindacale parte proprio dalla base. Avere un referente che conosce il lavoro, l’azienda, i bisogni dei colleghi e che è in grado di dialogare con i vertici è, come la vicenda Venator ci ha dimostrato, l’elemento che può fare la differenza. La storia di questa impresa, inoltre, è una storia di condivisione dei valori, in cui i lavoratori sono stati sempre uniti per provare a scongiurare gli scenari più disastrosi che si sono, nel tempo, prospettati. È grazie al loro impegno, alla capacità di ascolto e alla competenza, anche su questioni tecniche, che le organizzazioni sindacali hanno potuto proporre strade da percorrere, sostenere concertazioni e tutelare i diritti. La squadra presentata da Femca Cisl è composta da candidati validi che sosteniamo appieno”.