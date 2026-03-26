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Educativa scolastica: il Comune investe per potenziare il servizio

Piccini: "Massima attenzione per i ragazzi con bisogni educativi speciali"

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello investe oltre 69mila euro per il potenziamento dell’educativa scolastica, per irrobustire ulteriormente, quindi, la presenza di operatori specializzati all’interno delle scuole utile a implementare l’apprendimento, particolarmente dei ragazzi con maggiori difficoltà. 

«L’educativa scolastica – spiega la vicesindaco di Orbetello, Chiara Piccini, che detiene le deleghe a sociale e pubblica istruzione – è un servizio che prevede la presenza di operatori nelle scuole a supporto degli insegnanti di sostegno e, come amministrazione, abbiamo deciso di investire 69.674,04 euro per garantire tutte le ore che scuole e assistenti sociali ci hanno richiesto per l’anno scolastico in corso, contribuendo, quindi, a potenziare l’offerta formativa nelle nostre scuole».

«Teniamo in grande considerazione – aggiunge Piccinile esigenze espresse dalla nostra azienda sanitaria locale, che coordina il servizio e con cui abbiamo costruito un dialogo proficuo per essere sempre aggiornati sui bisogni educativi presenti nelle nostre scuole e su eventuali situazioni di criticità. Crediamo, infatti, che l’educativa scolastica rappresenti una forma di integrazione importante di sostegno all’apprendimento non solo per i ragazzi che hanno bisogni educativi speciali, ma anche per quei ragazzi che arrivano da contesti familiari difficili». 

«Non solo – conclude Piccini –: il servizio rappresenta un supporto importante per gli insegnanti. Un servizio perciò molto importante che abbiamo deciso di sostenere e implementare e sul quale, di anno in anno, cerchiamo di investire il più possibile». 

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