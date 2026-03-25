Via dei Barberi, Garante della disabilità: “Auto su marciapiedi, Comune e Municipale non intervengono”

Grosseto. “A pochi giorni dalla nostra ultima segnalazione, siamo purtroppo costretti a denunciare nuovamente una situazione inaccettabile e non più tollerabile in via dei Barberi”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Diego Montani, Garante della disabilità del Comune di Grosseto.

“Nel pomeriggio di martedì 24 marzo, nella parte alta della via in direzione piazza De Maria, il camminamento pedonale risulta completamente ostruito da un’auto parcheggiata sul marciapiede, rendendolo di fatto inutilizzabile – continua la nota –. Un episodio grave, l’ennesimo, che conferma come le criticità già evidenziate non solo persistano, ma continuino a verificarsi con preoccupante regolarità, nonostante le segnalazioni formali e il forte richiamo al senso di responsabilità rivolto a cittadini e istituzioni. Questa situazione costringe ancora una volta pedoni, persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e studenti a scendere sulla carreggiata, esponendosi a rischi concreti per la propria sicurezza. Non si tratta più di casi isolati, ma di una condizione diffusa che mina il diritto fondamentale alla mobilità autonoma e sicura”.

“Oltre alla pazienza, stiamo progressivamente perdendo la fiducia in chi dovrebbe garantire il rispetto delle regole e la tutela dei cittadini, in particolare dei più fragili – prosegue il comunicato -. Per questo motivo, come Garante della disabilità del Comune di Grosseto, insieme alle associazioni che rappresento e che quotidianamente raccolgono le istanze delle persone con disabilità, annuncio la volontà di richiedere un confronto urgente con l’amministrazione comunale, il Comandante della Polizia Municipale e il Prefetto. È necessario ottenere risposte chiare sul mancato controllo del territorio e sull’assenza di interventi efficaci a fronte di una problematica ormai evidente a tutti”.

“Non sono più sufficienti dati astratti o percentuali sulle sanzioni elevate: la realtà è sotto gli occhi dei cittadini e racconta una situazione di disordine e insicurezza diffusa. Chiediamo interventi immediati, concreti e visibili: controlli costanti, misure di prevenzione efficaci e azioni dissuasive reali – termina la nota -. Garantire accessibilità e sicurezza non è opzionale. È un dovere. E oggi, più che mai, è il momento di dimostrarlo con fatti, non con numeri”.