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Rifiuti, il Comune installa le fototrappole: “Prosegue la lotta all’abbandono selvaggio”

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che è stato rinnovato il servizio di videosorveglianza dedicato al contrasto dell’abbandono dei rifiuti attraverso l’utilizzo delle videocamere e-killer.

«L’amministrazione comunale – si legge nella delibera che rinnova la convenzione con il gestoreè molto sensibile alle tematiche ambientali quali riutilizzo, riciclo e riuso dei rifiuti urbani, e contrasta fortemente l’abbandono degli stessi sul territorio comunale poiché tale fenomeno comporta sia situazioni di forte degrado, sia la formazione di discariche non autorizzate, con conseguenti maggiori oneri a carico dell’Ente per il ripristino delle condizioni di salubrità, igiene pubblica e decoro urbano». 

«Le fototrappole – spiega l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – saranno in attività senza soluzione di continuità su tutto il territorio a ubicazioni variabili, a seconda delle esigenze che si manifesteranno di volta in volta, ma con particolare attenzione alle zone più sensibili e di particolare pregio ambientale. Non saranno trascurati, inoltre, i centri abitati per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti: le telecamere e-killer andranno a integrare le videocamere fisse che hanno già permesso ai nostri agenti di Polizia Municipale di sanzionare alcuni trasgressori». 

«All’utenza – dichiara ancora Poccia si raccomanda di porre la massima attenzione nel conferimento in quanto, al di là della cartellonistica prevista, non sarà comunicata l’ubicazione delle videocamere che, ribadiamo, sarà a carattere mobile. Ricordiamo ancora che in materia di corretto conferimento è stato approvato di recente il nuovo regolamento comunale che discerne le infrazioni più lievi da quelle più gravi quali, per esempio l’abbandono di ingombranti, per cui resta il servizio gratuito di ritiro a domicilio». 

«La nostra amministrazione – conclude l’assessore ha attivato tutta una serie di strumenti per limitare le trasgressioni e consentire un corretto conferimento dei rifiuti. Di recente, infatti, è stato anche inaugurato il centro di raccolta delle Topaie, aperto negli orari reperibili sul sito istituzionale del Comune di Orbetello». 

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