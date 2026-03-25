Home Costa d'argentoPalazzo Collacchioni: rinnovata la sala Puccini
Costa d'argentoNotizie dagli Enti

Palazzo Collacchioni: rinnovata la sala Puccini

Sono terminate le operazioni di restauro dei cicli decorativi all'interno di uno degli spazi più rappresentativi di Capalbio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 23 views

Capalbio (Grosseto). Proteggere e valorizzare l’arte e la cultura del territorio.

È questo l’obiettivo al centro delle operazioni di restauro dei cicli decorativi presenti all’interno della sala Puccini di Palazzo Collacchioni. Un intervento, cominciato nel mese di febbraio, volto a riqualificare uno dei luoghi più rappresentativi del territorio capalbiese.

“L’intervento di restauro – commenta Marzia Stefani, assessore con delega ai lavori pubblici – segue quello di sostituzione degli infissi del palazzo, eseguito nei mesi scorsi. L’alta attenzione alla conservazione del patrimonio culturale, unitamente al recupero di tutti i beni comuni, in collaborazione e con la supervisione della Soprintendenza, è l’obiettivo primario della nostra amministrazione. Prossimamente seguiranno altri interventi di restauro di Palazzo Collacchioni, tanto che sono già in corso nuove indagini e attività di monitoraggio da parte del personale competente per poter superare altre criticità”.

Le operazioni di restauro sono state realizzate a seguito del distacco di intonaco e della risalita dell’umidità. L’intervento di recupero è stato svolto dalla restauratrice Silvia Scalia.

Per maggiori informazioni e per restare sempre aggiornati sulle attività e le iniziative del Comune di Capalbio è possibile visitare il sito www.comune.caplabio.gr.it oppure seguire i canali social di Facebook e Instagram.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dal doposcuola al corso di inglese, tutte le...

La Maremma su Torpedone: le avventure “spaziali” di...

Ecco il “Manuale operativo”: più sicurezza, regole chiare...

Rifiuti, il Comune installa le fototrappole: “Prosegue la...

Lavori dell’Enel: ecco le vie in cui sarà...

Lavori anti allagamento: intervento del Consorzio di Bonifica...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: