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“Le rincoglio….nate”: nuovo appuntamento con la rassegna teatrale “Massa inScena”

Lo spettacolo è in programma sabato 28 marzo

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). Sabato 28 marzo la rassegna teatrale “Massa inScena”, organizzata a Massa Marittima dall’associazione Liber Pater, con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Terziere di Borgo, ospiterà il nuovo spettacolo della compagnia teatrale Le Donnacce di Buonconvento, dal titolo suggestivo “Le rincoglio….nate”, scritto e diretto da Barbara Civitelli e interpretato da Barbara Civitelli stessa, Carla Vivarelli e Domenico Ceccarelli, spettacolo che ha esordito a Ribolla nel corso della rassegna “Licia Panerati”.

Le Donnacce sono già state ospiti assai apprezzate delle rassegne teatrali a Massa Marittima. E’ una compagnia molto conosciuta nel territorio toscano per i suoi spettacoli brillanti e originali, caratterizzati da una satira frizzante e diretta e ambientazioni locali, spesso focalizzati su come “scoprire il lato nascosto delle donne”. Si tratta di un teatro amatoriale di alta qualità, dalla connotazione popolare, col quale si fa ridere e riflettere insieme, oltre che mostrare amore per gli altri e la vita.

Lo stesso amore con il quale Liber Pater ha deciso di devolvere gli incassi degli spettacoli, dedicati al ricordo di Sonia Lenzi e Alessandra Tonelli, all’associazione benefica La Farfalla Odv, che offre cure palliative, assistenza domiciliare gratuita e sostegno psicologico, a pazienti con malattie avanzate o cronico-degenerative e alle loro famiglie.

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