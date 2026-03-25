Lavori dell’Enel in paese per il restyling di una cabina: ecco le vie in cui sarà interrotta la corrente

Orbetello (Grosseto). Prosegue il percorso di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, per il potenziamento del sistema elettrico dell’Argentario: oltre alle attività in corso tra Monte Argentario e Orbetello per il piano investimenti presentato con le amministrazioni comunali, infatti, venerdì 27 marzo la società elettrica completerà l’intervento avviato a inizio settimana per il restyling completo della cabina denominata ‘Mura di Levante’, snodo elettrico importante che fornisce alimentazione all’area compresa tra la via omonima e le limitrofe vie interne Gioberti, Panetta, Guerrazzi, Colombo, Banti, Palestro, Calametti e dintorni fino a Corso Italia, ad Orbetello.

I lavori

I tecnici dell’azienda elettrica, nell’ambito del progetto “Repower UE“, stanno procedendo alla ricostruzione interna della cabina attraverso il rinnovo della componentistica elettromeccanica e l’installazione di apparecchiature di ultima generazione che consentiranno di automatizzare il funzionamento dell’impianto. Le operazioni, che comprendono anche la verifica degli assetti elettrici per garantire qualità e continuità del servizio elettrico, vengono svolte con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’innovazione e al decoro urbano.

I lavori devono essere svolti in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per venerdì 27 marzo, con inizio alle 8.30 e conclusione nel pomeriggio; grazie a bypass da linee di riserva, l’area del ‘fuori servizio’ sarà circoscritta a gruppi ristretti di utenze nelle vie suddette. I cittadini sono informati tramite affissioni, con il dettaglio dei civici, nelle zone coinvolte.

E-Distribuzione raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.