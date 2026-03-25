Grosseto. “L’ennesimo grave incidente avvenuto oggi sulla strada statale Aurelia, nel territorio di Capalbio, tra un’auto e un tir, con una vittima e un ferito grave, colpisce tragicamente la nostra comunità”: a dichiararlo è Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto.

“Il tratto pericoloso è noto da anni, i progetti sono pronti, ma restano fermi per decisioni finanziarie e politiche – continua Limatola -. Il nostro territorio continua a scontare un grave ritardo infrastrutturale. L’Aurelia, pur rappresentando una delle principali direttrici del Paese, resta in diversi tratti una strada non adeguata ai volumi di traffico che sostiene, con criticità strutturali che nel tempo hanno contribuito a un numero troppo elevato di incidenti mortali. Negli ultimi anni i fondi per realizzare il corridoio tirrenico sono stati prima stanziati e poi tagliati. Nella legge di bilancio del 2026 il Governo ha tolto altri 80 milioni di euro, lasciando praticamente l’opera senza copertura. Senza finanziamenti certi, i lavori non possono partire anche se i progetti esistono”.

“Per il territorio è motivo di profonda frustrazione dover constatare che un’opera così urgente è ancora bloccata. – prosegue Limatola – Il Governo può fare molto, è il decisore principale, può dichiarare l’opera strategica, può decidere se metterci i soldi, può approvare definitivamente i progetti, può accelerare l’iter. Senza questa volontà non parte nulla. Ma la realizzazione del corridoio tirrenico non è più rinviabile. Per questo la Provincia di Grosseto promuoverà un’iniziativa politica forte, coinvolgendo i sindaci, le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, i parlamentari e tutte le rappresentanze istituzionali ed economiche del territorio. Solo attraverso una mobilitazione ampia e unitaria la Maremma potrà far sentire con forza la propria voce ed esercitare la necessaria pressione sul Ministero delle infrastrutture e su quello dell’economia”.

Breda: “Pronti a sostenere ogni azione per la messa in sicurezza dell’Aurelia”

“Un’altra vittima e tre feriti gravi, questo il bilancio ad ora dell’ennesimo tragico incidente di stamani sulla Statale Aurelia, in quei 12 chilometri ormai diventati i più pericolosi d’Italia – dichiara il presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda –. Da anni e fino ai mesi scorsi, come Camera di commercio coordinando tutte le associazioni datoriali, le organizzazioni sindacali e coinvolgendo anche la società civile, abbiamo promosso azioni di sensibilizzazione e di protesta per sollecitare la politica tutta a realizzare la messa in sicurezza dell’Aurelia. Abbiamo sottolineato di partire dai 12 chilometri più pericolosi nel Comune di Capalbio, scenario anche dell’ultimo incidente mortale e purtroppo ad oggi i dati ci danno ragione”.

“Con grande amarezza, nulla è stato fatto. Il 7 Oìottobre scorso, quando ho incontrato a Livorno il Ministro Matteo Salvini al quale ho consegnato l’aggiornamento del Libro Bianco sulle Infrastrutture, mi aveva rassicurato che entro la fine dell’anno avremmo avuto notizie in merito all’inizio dell’iter burocratico – prosegue Breda –. ‘Niente asfalto’, ma almeno notizie concrete per arrivare al primo metro quadrato di strada, le aspettavamo: invece nessuna notizia anche dopo una lettera di richiesta di riscontro che ho inviato al Ministro congiuntamente a tutte le organizzazioni”.

“A sud della provincia di Grosseto si continuano a contare le vittime ed in quella di Livorno si attende l’ammodernamento di una viabilità indispensabile per dare sviluppo all’intera costa toscana, oltre che per la sicurezza ai cittadini che la percorrono – chiude Breda –. Di certo, di quella che doveva essere un’autostrada e che credo non lo sarà più, resta solo il casello di Vada, che in rapporto ai chilometri percorsi è il più caro d’Italia. Credo che tutte le forze politiche del nostro territorio ad ogni livello si debbano unire per fare tutto ciò che è necessario affinché si realizzi quest’opera in tempi rapidissimi. Per questo accolgo con favore l’invito del presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola ad una mobilitazione congiunta, confermando fin da ora il nostro impegno a sostenere qualsiasi azione per arrivare ad intervenire, finalmente, sull’Aurelia”.