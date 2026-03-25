“Giovani in musica”: il Bianciardi New Saxophone Quartet in concerto

Grosseto. Il terzo concerto stagionale del festival “Giovani in musica”, organizzato da Agimus Grosseto nell’ambito del progetto “Attraverso i suoni” con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, vedrà protagonista il Bianciardi New Saxophone Quartet.

L’appuntamento è per giovedì 26 marzo alle 18, nell’aula magna del Polo Bianciardi, a ingresso libero.

Il concerto

Il Bianciardi New Saxophone Quartet è composto da Eduardo Foiu (sax soprano), Biagio Mascia (sax contralto), Corrado Pammolli (sax tenore) e Claudio Andrea Masini (sax baritono).

Il programma prevede l’esecuzione di composizioni di Gioacchino Rossini (La gazza ladra, Overture), Johannes Brahms (Danza ungherese n. 5), Jean Baptiste Singelée (Grand Quatuor Concertante), George Gershwin (Summertime e Four songs: Nice work if you can get it, Love walked in, They all laughed, Let’s call the whole thing off) e Astor Piazzolla (Close your eyes and listen).

«Il Bianciardi New Saxophone Quartet è nato all’interno del Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto – spiega il docente di sassofono Andrea Coppini – come progetto di potenziamento dell’offerta formativa per la classe di sassofono. Il progetto esiste dal 2021 e vede alternarsi vari alunni, particolarmente interessati e meritevoli, con un ricambio nei vari anni che segue il naturale svolgimento del ciclo scolastico. I vari quartetti, anche con alcuni dei presenti membri, hanno partecipato ad alcuni concorsi internazionali, ottenendo anche primi premi e primi premi assoluti, e a rassegne scolastiche e non, sul territorio grossetano».

Il festival “Giovani in musica” ha il patrocinio del Ministero della cultura, della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto, del Comune di Grosseto e di Fondazione Grosseto Cultura e il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e di Castagneto Banca 1910.