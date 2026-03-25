Ecco il “Manuale operativo”: più sicurezza, regole chiare per gli spettacoli e tutela della quiete pubblica

Follonica (Grosseto). Arriva una sorta di “bussola” operativa per orientarsi nel mondo del pubblico spettacolo, degli intrattenimenti musicali e della sicurezza.

La Giunta comunale di Follonica ha approvato il nuovo “Manuale operativo”, un documento strategico che riordina, semplifica e coordina la complessa normativa in materia di eventi.

L’obiettivo è duplice: sostenere lo sviluppo delle attività di spettacolo sul territorio e, contemporaneamente, garantire il pieno rispetto della legalità e dei diritti dei residenti.

La vera novità rispetto al passato è l’integrazione organica tra le norme di pubblica sicurezza nazionale (Tulps) e il regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose.

Il nuovo manuale integra e completa il precedente disciplinare, rendendo vincolante la presentazione della Valutazione previsionale acustica o della deroga (semplificata o ordinaria) insieme ai titoli abilitativi di Polizia. In questo modo, ogni evento sarà valutato non solo per la sicurezza dei partecipanti, ma anche per il suo impatto ambientale e acustico.

Il vicesindaco e assessore alle attività produttive, Danilo Baietti, sottolinea l’importanza della legalità come motore dello sviluppo: “Con l’adozione di questo manuale diamo finalmente una direzione chiara a chi vuole investire in cultura e spettacolo a Follonica. Non si tratta solo di burocrazia, ma di una vera operazione di sintesi che mette al centro la legalità e la sicurezza. Vogliamo una città viva, dove il divertimento sia sinonimo di rispetto delle regole e dei diritti di tutti i cittadini. Questo documento è la garanzia che ogni evento avvenga all’interno di una cornice di massima tutela”.

“Abbiamo voluto dotare gli uffici e le imprese di uno strumento agile e completo – continua l’assessore –. Integrando le norme sul rumore, che prima non erano richiamate esplicitamente nei disciplinari, eliminiamo ogni ambiguità interpretativa. Per le attività produttive del territorio, il manuale rappresenta un vantaggio competitivo: procedure certe, tempi definiti e la sicurezza di operare in armonia con la tutela ambientale e la quiete pubblica. È un passo avanti fondamentale per la modernizzazione della nostra macchina amministrativa”.