Consiglio comunale: approvati provvedimenti su gestione della Diaccia Botrona, sicurezza ed economia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Via libera del Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia a una serie di delibere strategiche in tema ambientale, di investimenti e sicurezza.

Approvata la delibera relativa agli interventi di recupero e miglioramento della circolazione idrica e della qualità delle acque nella riserva naturale della Diaccia Botrona, nell’ambito di un progetto finanziato con fondi europei del programma Pr Fesr Toscana 2021–2027.

L’intervento, promosso dal Consorzio Bonifica 6 Toscana Sud, è finalizzato a contrastare la progressiva salinizzazione dell’area e a favorire il recupero degli habitat naturali e della biodiversità, attraverso opere di miglioramento della circolazione delle acque e di ripristino ambientale. Con l’atto approvato, il Comune ha formalizzato la piena disponibilità delle aree interessate, concedendone l’utilizzo temporaneo per la realizzazione degli interventi, senza alcun onere economico a carico dell’ente. La delibera garantisce inoltre la tutela della destinazione pubblica e naturalistica dei terreni e assicura la compatibilità delle opere con future iniziative di valorizzazione e fruizione sostenibile della riserva. L’intervento rappresenta un’azione strategica per la tutela di uno dei più importanti ecosistemi umidi del territorio, con benefici attesi sia sul piano ambientale che sulla valorizzazione del patrimonio naturale locale.

Approvato anche lo schema di convenzione tra Regione Toscana, Comune di Castiglione della Pescaia e Comune di Grosseto per la gestione della riserva naturale della Diaccia Botrona. L’atto rinnova la collaborazione tra gli enti per garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione dell’area protetta, proseguendo un’esperienza gestionale già consolidata e valutata positivamente da quasi dieci anni. La convenzione disciplina le attività di gestione e manutenzione della riserva, con l’obiettivo di assicurare elevati standard di tutela naturalistica e conservazione ambientale e promuovere iniziative educative, turistiche e di sviluppo sostenibile del territorio.

Particolare attenzione è rivolta anche alla valorizzazione delle strutture presenti, tra cui il centro visite Casa Rossa Ximenes. Con la delibera, il Comune conferma inoltre la propria partecipazione attiva alle attività di coordinamento attraverso un gruppo tecnico congiunto, incaricato di monitorare e valutare gli interventi previsti. Il provvedimento rappresenta un passaggio importante per garantire continuità nella gestione condivisa di uno dei principali ecosistemi naturali del territorio, con ricadute positive sia sotto il profilo ambientale che turistico.

Il Consiglio comunale ha approvato inoltre alcune delibere relative al rafforzamento della gestione amministrativa dell’ente.

È stata ratificata una variazione urgente al bilancio di previsione 2026–2028 per recepire un finanziamento Pnrr di oltre 32mila euro destinato alla digitalizzazione della sala del Consiglio comunale, che prevede l’acquisto di hardware, software e nuovo mobilio per renderla maggiormente fruibile.

È stata inoltre approvata una variazione di bilancio con applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione 2025, finalizzata al versamento di somme dovute alla Csea, Cassa dei servizi energetici e ambientali, e alla copertura degli oneri per il rinnovo contrattuale del personale, oltre all’adeguamento di alcune entrate e spese. Questa manovra permette di allineare i conti del Comune alle ultime novità normative e contrattuali, e di rendere operativi per finalità specifiche i fondi accantonati lo scorso anno. Una variazione che conferma la capacità di gestire gli accantonamenti con lungimiranza. Il fondo cassa rimane ampiamente positivo e tutti gli equilibri di competenza e di cassa sono rispettati, come confermato dal parere favorevole dell’Organo di Revisione.

Il Consiglio ha poi deliberato l’adesione alla Stazione unica appaltante della Provincia di Grosseto (Sua), necessaria per la gestione delle gare per lavori, servizi e forniture delle stazioni appaltanti sopra soglia comunitaria.

Infine, è stata approvata la modifica del regolamento di Polizia amministrativa, con l’introduzione di una disciplina specifica per gli spettacoli con fiamme libere, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza nello svolgimento degli eventi. L”amministrazione comunale riconosce da sempre nelle manifestazioni culturali e artistiche un volano fondamentale per la valorizzazione del territorio e il sostegno alle attività economiche locali. Tuttavia, la bellezza di queste performance non può prescindere dalla sicurezza dei cittadini e degli operatori. Questa modifica al regolamento di Polizia amministrativa va a colmare un vuoto normativo e rende le procedure più chiare e rigorose per garantire che il divertimento avvenga in una cornice di massima tutela per l’incolumità pubblica.