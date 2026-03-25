Case popolari, pubblicata la graduatoria definitiva: come consultarla

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che, in ottemperanza alla Sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, è stata disposta la revisione integrale e la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Eep).

La Corte costituzionale, con la decisione depositata lo scorso 8 gennaio, aveva dichiarato l’illegittimità della lettera c-1 dell’Allegato B alla Legge. regionale n. 2/2019.

La norma annullata prevedeva l’assegnazione di punteggi aggiuntivi basati sulla “storicità” della presenza per residenza anagrafica o prestazione lavorativa nel territorio comunale. Secondo i giudici della Consulta, tale meccanismo violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto il diritto all’abitazione deve essere prioritariamente garantito sulla base dell’effettivo disagio economico e sociale e non della durata della permanenza in un determinato luogo.

A seguito della sentenza, gli uffici comunali avevano proceduto con tempestività a pubblicare nuovamente la graduatoria provvisoria aggiornata, predisposta sulla base dei criteri dichiarati incostituzionali, a seguito del riesame d’ufficio tutte le domande presentate dai cittadini, provvedendo al ricalcolo dei punteggi tramite l’eliminazione dei bonus legati alla residenza storica o all’attività lavorativa continuativa ed infine a elaborare una nuova graduatoria provvisoria, che riflette ora esclusivamente i criteri di bisogno validati dalla Corte.

La graduatoria, definitiva, è consultabile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/download/1727/33455/10/9fb1cbffc576ecb8aefb1d45e1215e9d.pdf/file/graduatoria%2Bdefinitiva%2B2026.pdf

“A seguito della sentenza della Corte costituzionale, è stato rimosso un criterio che penalizzava molti nuclei familiari. Con questo ricalcolo, e con la pubblicazione della graduatoria definita, abbiamo lo strumento ufficiale per l’assegnazione degli alloggi disponibili”, dichiara l’assessore alle politiche abitative, Sandro Marrini.