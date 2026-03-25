Home FollonicaCase popolari, pubblicata la graduatoria definitiva: come consultarla
FollonicaNotizie dagli Enti

Case popolari, pubblicata la graduatoria definitiva: come consultarla

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 1 views

Follonica (Grosseto). L’amministrazione comunale di Follonica informa che, in ottemperanza alla Sentenza n. 1/2026 della Corte Costituzionale, è stata disposta la revisione integrale e la pubblicazione della graduatoria definitiva per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Eep).

 La Corte costituzionale, con la decisione depositata lo scorso 8 gennaio, aveva  dichiarato l’illegittimità della lettera c-1 dell’Allegato B alla Legge. regionale n. 2/2019.

La norma annullata prevedeva l’assegnazione di punteggi aggiuntivi basati sulla “storicità” della presenza per residenza anagrafica o prestazione lavorativa nel territorio comunale. Secondo i giudici della Consulta, tale meccanismo violava i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto il diritto all’abitazione deve essere prioritariamente garantito sulla base dell’effettivo disagio economico e sociale e non della durata della permanenza in un determinato luogo.

A seguito della sentenza, gli uffici comunali avevano proceduto con tempestività a pubblicare nuovamente la graduatoria provvisoria aggiornata, predisposta sulla base dei criteri dichiarati incostituzionali, a seguito del riesame d’ufficio tutte le domande presentate dai cittadini, provvedendo al ricalcolo dei punteggi tramite l’eliminazione dei bonus legati alla residenza storica o all’attività lavorativa continuativa ed infine a elaborare una nuova graduatoria provvisoria, che riflette ora esclusivamente i criteri di bisogno validati dalla Corte.

La graduatoria, definitiva, è consultabile sul sito istituzionale al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/ocmultibinary/download/1727/33455/10/9fb1cbffc576ecb8aefb1d45e1215e9d.pdf/file/graduatoria%2Bdefinitiva%2B2026.pdf

“A seguito della sentenza della Corte costituzionale, è stato rimosso un criterio che penalizzava molti nuclei familiari. Con questo ricalcolo, e con la pubblicazione della graduatoria definita, abbiamo  lo strumento ufficiale per l’assegnazione degli alloggi disponibili”, dichiara l’assessore alle politiche abitative, Sandro Marrini.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Dal doposcuola al corso di inglese, tutte le...

Un messaggio su Instagram per il sindaco: “Abbiamo...

Ecco il “Manuale operativo”: più sicurezza, regole chiare...

Rifiuti, il Comune installa le fototrappole: “Prosegue la...

Palazzo Collacchioni: rinnovata la sala Puccini

Lavori dell’Enel: ecco le vie in cui sarà...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: