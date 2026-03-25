Borse di studio 2025/2026: il Comune ha pubblicato l’avviso

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso per accedere all’assegnazione delle borse di studio del Ministero dell’istruzione e del merito per l’anno scolastico 2025/2026, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

L’iniziativa rientra nell’ambito degli interventi per il diritto allo studio ed è finalizzata a sostenere le famiglie, contribuendo alle spese scolastiche come l’acquisto di libri, la mobilità e il trasporto, l’accesso ad attività culturali.

L’importo della borsa di studio è fissato in 250 euro, con la possibilità di essere incrementato fino a un massimo di 500 euro in base alle risorse disponibili e al numero dei beneficiari.

Il Comune ricorda che la borsa di studio ministeriale è incompatibile con la misura “Libri Gratis” della Regione Toscana, pertanto i beneficiari di tale contributo non potranno presentare domanda per la borsa di studio per il medesimo anno scolastico.

«Con il rinnovo di questa misura – afferma il sindaco Elena Nappi – si conferma la politica dell’amministrazione a sostegno delle famiglie e dell’istruzione dei nostri ragazzi. Facilitare ed agevolare la partecipazione all’educazione scolastica è fondamentale per creare una società consapevole e capace di prendere decisioni senza condizionamenti esterni che oggi possono derivare soprattutto dai social che spesso falsano la realtà. Un’opportunità di facilitazione economica a beneficio di tutte le famiglie castiglionesi».

Il Comune svolge un ruolo fondamentale nella gestione della misura, occupandosi della raccolta e della verifica delle domande presentate dai cittadini, al fine di individuare i potenziali beneficiari.

C’è tempo fino al 17 aprile 2026 per presentare domanda. La richiesta potrà essere consegnata a mano all’Ufficio Protocollo, inviata tramite Pec all’indirizzo comune.castiglione.pescaia@legalmail.it oppure spedita per posta, allegando copia del documento di identità del richiedente.

Le borse di studio, finanziate dal Ministero dell’istruzione e del merito, saranno assegnate sulla base dei requisiti previsti e secondo una graduatoria definita a livello regionale. Tutte le informazioni relative a requisiti, modalità di presentazione delle domande e scadenze sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente.