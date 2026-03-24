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Referendum giustizia, Minucci: “Vittoria del No dovuta alla campagna fuorviante della sinistra”

di Redazione
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Grosseto. “E’ stata un’occasione persa di mettere l’Italia alla pari delle altre grandi democrazie internazionali”.

Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, commenta l’esito del referendum sulla riforma della giustizia, con la vittoria del No.

“Molto ha contribuito anche la campagna mediatica, con notizie fuorvianti, da parte della sinistra, che non è volutamente entrata nel merito del provvedimento, ma ha condotto una campagna elettorale per mistificare gli effetti che potevano derivare da una vittoria del Sì – spiega Minucci -. A Grosseto è stata combattuta ma, ribadiamo, che non era un voto sul Governo o sull’amministrazione della città. Andiamo avanti proseguendo le nostre battaglie quotidiane al fianco dei cittadini”.

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