Al via il taglio dell’erba in paese e nelle frazioni: il Comune pubblicherà il calendario dei lavori

Massa Marittima (Grosseto). Ha preso il via la stagione del taglio dell’erba nel comune di Massa Marittima.

Da lunedì 23 marzo sono iniziati gli interventi, a cura del personale dell’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere, del Comune di Massa Marittima e della cooperativa Il Melograno.

“Alcune attività di manutenzione del verde, sia nel territorio che nel capoluogo, vengono svolte tramite una convenzione attiva con l’Unione dei Comuni montana Colline Metallifere – spiega Lorenzo Balestri, assessore comunale all’ambiente –. Nel centro storico gli interventi sono effettuati prevalentemente dagli operai del Comune, mentre nelle frazioni interne operano gli addetti della cooperativa Il Melograno”.

“Da quest’anno, inoltre – prosegue Balestri –, il Comune ha attivato un accordo quadro con una ditta esterna, che andrà a potenziare la possibilità di intervento. Con l’arrivo della primavera, infatti, diventa indispensabile una pianificazione stagionale dei tagli dell’erba, per mantenere curato e accogliente il nostro territorio. Partiremo dai punti più critici, come le scuole e i parchi pubblici, per poi estendere gli interventi a tutto il territorio. Il Comune pubblicherà, come di consueto, un avviso settimanale con l’indicazione delle zone progressivamente interessate dai lavori”.