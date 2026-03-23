Via de’ Barberi, il Garante della disabilità: “Accessibilità negata e sicurezza a rischio”

Grosseto. “In qualità di Garante della disabilità del Comune di Grosseto, intendo richiamare con forza l’attenzione delle istituzioni e della cittadinanza su una situazione non più tollerabile che riguarda via de’ Barberi, in particolare il tratto interessato dalla recente realizzazione della cosiddetta ‘Greenway'”.

A dichiararlo è Diego Montani.

“Un intervento nato con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità urbana si sta trasformando, nei fatti, in un elemento di criticità quotidiana – continua Montani -. L’assenza di dislivello tra marciapiede e carreggiata, se da un lato rappresenta una scelta inclusiva, dall’altro sta favorendo in modo sistematico e diffuso la sosta abusiva dei veicoli lungo i percorsi pedonali. Questa condizione rende di fatto impraticabile il camminamento: pedoni, persone con disabilità, anziani, famiglie con passeggini e studenti sono costretti a scendere sulla strada, esponendosi a un rischio concreto e continuo. Una situazione che, ad oggi, risulta per lo più impunita. Le numerose segnalazioni ricevute evidenziano come il problema raggiunga livelli particolarmente gravi negli orari di ingresso e uscita dalle scuole, quando il traffico aumenta e l’assenza di controlli amplifica il senso di disordine e insicurezza!”.

“La problematica è stata portata all’attenzione del Garante anche grazie alla collaborazione attiva con le associazioni del territorio, Ens, Uici, Sportello InfoHandicap e Consulta della disabilità, oltre che con singoli cittadini con disabilità e situazioni di fragilità, che hanno contribuito a documentare le criticità anche attraverso sopralluoghi congiunti – sottolinea Montani -. Non si tratta solo di una violazione delle regole, ma di una lesione evidente del diritto alla mobilità sicura e autonoma. È inaccettabile che proprio chi è più vulnerabile debba pagare il prezzo dell’inciviltà e della mancanza di rispetto. Per questo motivo, rivolgo una duplice richiesta chiara e non più rinviabile: agli automobilisti, un appello forte al senso civico, al rispetto delle regole e, soprattutto, delle persone. Ogni sosta irregolare su un marciapiede non è una semplice infrazione: è un ostacolo, un pericolo, una negazione di diritti; alle forze dell’ordine e agli organi competenti, l’attivazione immediata di controlli costanti, mirati ed efficaci, con particolare attenzione agli orari scolastici, accompagnati da misure concrete di prevenzione e dissuasione”.

“Garantire accessibilità e sicurezza non è una scelta facoltativa, ma un dovere preciso di una comunità che vuole definirsi civile e inclusiva – termina Montani -. È il momento di agire, con responsabilità e determinazione”.