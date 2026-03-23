Referendum giustizia, Rossi: “Rispettiamo voto degli italiani, rammarico per occasione persa”

Grosseto. “La sovranità appartiene al popolo e il voto espresso dai cittadini va sempre rispettato. Il Paese perde una grande occasione di riforma e modernizzazione”.

Così Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, commenta l’esito del referendum sulla riforma della giustizia.

“Resta il rammarico – prosegue Rossi – per un’occasione persa per modernizzare il Paese su un tema centrale come quello dell’ordinamento giudiziario. È stata una campagna referendaria complessa, nella quale è stato difficile spiegare una riforma molto tecnica, a fronte di slogan spesso semplicistici e fuorvianti, portati avanti dal fronte del No”.

“Sul piano politico – commenta Rossi – non vi è alcun rilievo sul Governo nazionale, nè tantomeno sulle amministrazioni locali. Chi in queste ore sta facendo parallelismi, rimarrà deluso. Mentono sapendo di mentire, poiché ben altri saranno i temi elettorali per le elezioni politiche e amministrative. La città di Grosseto e diversi Comuni della provincia si sono espressi in controtendenza rispetto al dato nazionale e a quello regionale toscano, con affermazioni significative del Sì in molte realtà della Maremma, senza alcun riferimento agli amministratori locali. Segno evidente che il valore del quesito non può essere confuso con altro, come qualcuno vorrebbe far credere”.

“Il risultato referendario non cambia di una virgola la direzione di marcia. Continueremo a lavorare per una giustizia più efficiente, equa e moderna. Il No al referendum non significa che in Italia la giustizia va tutta bene e che i rilievi portati all’attenzione della gente sono sbagliati. I dati e i fatti di ogni giorno parlato chiaro: c’è molto da cambiare e tantissimo da fare anche rendere più trasparenti certe dinamiche che sono emerse negli anni. Il Governo e Fratelli d’Italia andranno avanti con determinazione, nel rispetto della volontà popolare, ma con la consapevolezza che il Paese ha bisogno di riforme coraggiose. Oggi abbiamo perso a mio avviso una grande occasione. Il nostro impegno resta quello di dare risposte concrete ai cittadini, senza arretrare di fronte alle difficoltà e senza rinunciare a migliorare l’Italia”, conclude Fabrizio Rossi.