Referendum giustizia, il Comitato per il no e il Pd: “Vittoria anche a Grosseto, successo decisivo per l’Italia”

Grosseto. Il Comitato provinciale di Grosseto per il no al referendum costituzionale sulla giustizia esprime “grande soddisfazione per l’esito della consultazione, che a livello nazionale vede prevalere il No con un margine chiaro e ormai irreversibile, mentre in provincia di Grosseto il No supera il Sì attestandosi oltre il 50 per cento dei voti validi”.

Per il Comitato è il segnale che “nel Paese è cominciata una nuova primavera democratica, capace innanzitutto di respingere una riforma pericolosa per gli equilibri costituzionali e per l’indipendenza della magistratura”.

Il Comitato ringrazia “di cuore tutte le volontarie e tutti i volontari che, in queste settimane, hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro competenza per una campagna generosa, diffusa e capillare, portata avanti nei quartieri, nei luoghi di lavoro, nelle associazioni, nelle piazze. Un grazie sincero va anche a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che sono andati a votare, partecipando a un passaggio decisivo per la difesa della Costituzione e dello Stato di diritto. L’affluenza alle urne è l’altro dato che dà profonda soddisfazione: in provincia di Grosseto supera il 62%, un numero leggermente superiore al già positivo dato nazionale. Questo significa che il nostro territorio, insieme a gran parte del Paese, ha voluto essere protagonista di una scelta consapevole, chiedendo più partecipazione, più democrazia e il pieno rispetto della Costituzione”.

“L’affermazione del No dice con forza che l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sono un pilastro irrinunciabile: una vera democrazia rispetta tutti i soggetti che la compongono e si fonda sul principio che la legge è uguale per tutti, senza eccezioni, né scorciatoie di parte – prosegue il Comitato -. La dignità umana è la bussola e l’orizzonte di qualunque iniziativa politica che voglia davvero migliorare la giustizia e la vita delle persone, cosa che questa riforma ha ignorato attaccando sin da subito con la riforma prima e con la propaganda poi, il lavoro della magistratura. In questo voto, oltre alla difesa della magistratura e della democrazia, si esprime anche una forte richiesta di cambiamento delle politiche economiche e sociali. Il Paese ha votato No a una politica che mirava a salvarsi da sola, ha votato No per rimettere al centro i problemi vitali di tutti: il lavoro, il valore della pace, il principio di uguaglianza sociale e la coesione del Paese”.

“C’è una domanda chiara che arriva da questo voto: quella di essere ascoltati, di poter decidere e di essere coinvolti. È una domanda di unità nazionale, non di contrapposizione, che chiede politiche capaci di ridurre le disuguaglianze e di allargare i diritti – termina il comunicato –. Il messaggio che viene dal voto è limpido: la Costituzione non va stravolta né piegata a interessi di parte, ma finalmente applicata in tutte le sue declinazioni, a partire dal lavoro, dalla giustizia, dai diritti sociali e civili. Su questo impegno il Comitato per il no di Grosseto continuerà a lavorare, insieme al mondo del lavoro, dell’associazionismo e della società civile, perché la partecipazione di questi giorni non si spenga, ma diventi il motore di una stagione nuova per la nostra democrazia”.

La soddisfazione del Pd

“Oltre 100 mila cittadine e cittadini della provincia di Grosseto hanno espresso un’indicazione chiara, netta, inequivocabile – dichiarano Giacomo Termine, segretario provinciale del Pd, e Demetrio Cozzupoli, segretario comunale del Pd di Grosseto -. Non si tratta solo di un esito referendario: è un segnale politico preciso che arriva forte al Governo guidato da Giorgia Meloni. Ha vinto il No ad una riforma sbagliata, costruita in modo approssimativo e pericolosa nei suoi effetti, che metteva in discussione principi fondamentali della nostra Costituzione, a partire dall’equilibrio tra i poteri dello Stato e dall’autonomia della magistratura. Un tentativo evidente di forzare l’assetto democratico del Paese a vantaggio di una visione più concentrata e politicizzata del potere. Il risultato di oggi ci dice però qualcosa di più profondo. Ci dice che la democrazia italiana è solida e che i cittadini, quando vengono chiamati a scegliere su questioni decisive, sanno distinguere con lucidità e responsabilità. E questo messaggio assume un valore ancora più significativo se si osserva la geografia del voto: anche in realtà amministrate dal centrodestra, come Orbetello e Grosseto città, ha prevalso il No”.

“Un dato politico rilevante, che evidenzia un malessere diffuso e trasversale nei confronti delle scelte del centrodestra nazionale – sottolineano gli esponenti del Pd -. Non è solo una divisione tra schieramenti: è una frattura che attraversa anche gli elettorati e le comunità amministrate dalla stessa destra. In tutta la provincia, dai centri più piccoli alle realtà più grandi, si è affermata una visione comune: difendere i principi democratici e costituzionali viene prima di ogni appartenenza politica. È un segnale di maturità collettiva che va riconosciuto e valorizzato. Questo risultato dimostra che, quando è in gioco l’interesse generale, i cittadini sanno superare divisioni e appartenenze per affermare con forza un’idea condivisa di Paese. Vince il pensiero libero, vince la partecipazione, vince la volontà di non arretrare sui diritti e sugli equilibri democratici”.

“Il Partito Democratico è pienamente dentro questo passaggio. Con responsabilità e consapevolezza sappiamo che questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza – termina il comunicato -. C’è ancora molto da fare per rafforzare la fiducia nelle istituzioni, per costruire politiche più giuste e per rispondere ai bisogni reali delle comunità. Da oggi ripartiamo da qui: da un messaggio chiaro, da una provincia che ha scelto, da una democrazia che ha dimostrato di essere viva”.