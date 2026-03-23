Home GrossetoProvincia, si insedia il nuovo Consiglio: Limatola presta giuramento, poi festeggia con i cittadini all’Eden
GrossetoPoliticaPolitica Grosseto

Provincia, si insedia il nuovo Consiglio: Limatola presta giuramento, poi festeggia con i cittadini all’Eden

L'iniziativa è in programma sabato 28 marzo

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 28 views

Grosseto. A seguito delle elezioni provinciali dello scorso 15 marzo, che hanno confermato Francesco Limatola alla guida della Provincia di Grosseto, è convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale.

Il Consiglio si riunirà sabato 28 marzo, alle 18, nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante Alighieri 35 a Grosseto.

Nel corso della seduta è previsto l’insediamento ufficiale del Consiglio e il giuramento del presidente Francesco Limatola.

La seduta è pubblica e i cittadini possono assistere ai lavori del Consiglio provinciale.

La festa all’Eden

In occasione della sua elezione a presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola promuove un momento di festa e condivisione aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per sabato 28 marzo, alle 19.30, alla Sala Eden, sulle Mura medicee di Grosseto, dove amici, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del territorio potranno ritrovarsi per celebrare insieme questo importante traguardo, vissuto come una vittoria collettiva, frutto di un impegno comune, di relazioni, fiducia e lavoro condiviso.

“Sarà un’occasione semplice e informale per stare insieme – afferma Francesco Limatola –, ringraziare e guardare al futuro con spirito di collaborazione. Questa elezione rappresenta per me una vittoria collettiva, che appartiene a tutte le persone, consiglieri sindaci e sindache, che hanno creduto in questo percorso e che continueranno a camminare insieme per il bene del territorio”.

L’invito è aperto a tutti e a tutte.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

“Mater sola”: lo spettacolo di danza in scena...

Referendum giustizia, Rossi: “Rispettiamo voto degli italiani, rammarico...

Referendum giustizia, il Comitato per il no e...

Via de’ Barberi, il Garante della disabilità: “Accessibilità...

Massimiliano Mei nuovo presidente provinciale di Confesercenti: “Ecco...

Le colombe realizzate da Paolo Rufo spiccano il...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: