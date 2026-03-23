Le colombe realizzate da Paolo Rufo spiccano il volo: donati oltre 2700 euro alla Lilt

Grosseto. Grande successo per l’iniziativa organizzata sabato 21 marzo da Francesca Bini che, insieme al pasticcere Paolo Rufo, ha voluto sostenere la Lilt di Grosseto con una raccolta fondi grazie alla vendita di oltre 100 colombe di Pasqua realizzate dal famoso pasticcere della pasticceria Millevoglie di Albinia.

Durante il pomeriggio è stato possibile parlare di prevenzione oncologica e di “dolcezza” grazie allo show cooking dell’”artista” Paolo Rufo; il tutto si è rivelato un momento di comunità e gioia condivisa nella sala Marraccini, gentilmente messa a disposizione da Banca Tema.

“Il merito di un risultato così straordinario va alla macchina organizzativa che Francesca Bini ha gestito con maestria per realizzare l’evento in ricordo del fratello Gianluca ‘Gnugni’ e della cara amica Michela Stumpo – si legge in una nota della Lilt –. Un pomeriggio indimenticabile durante il quale è stato possibile assistere alla preparazione di una squisitezza dolciaria, poi offerta ai presenti, realizzata in diretta da Paolo Rufo che ha anche descritto con grande passione i dettagli che definiscono unicità ed importanza del gusto. A ricordare l’importanza della prevenzione ed il prezioso lavoro svolto dalla Lilt di Grosseto sono stati gli interventi dei parlamentari maremmani Marco Simiani e Fabrizio Rossi, dell’assessore al sociale del Comune di Grosseto, Carla Minacci, di due dei medici che collaborano con Lilt Grosseto: il dermatologo Roberto Cavagna ed il direttore sanitario Bruno Mazzocchi”.

“La direttrice della Lilt Barbara Bricca ha ringraziato Francesca e Paolo per il grande impegno profuso per la realizzazione dell’iniziativa ed ha sottolineato l’importanza della cultura della prevenzione, che si realizza adottando sani stili di vita e sottoponendosi periodicamente agli screening di accertamento – prosegue il comunicato -. Il direttore generale Fabio Becherini, che ha presenziato all’evento, ha sottolineato la vicinanza ed il sostegno di Banca Tema alla Lilt di Grosseto, trattandosi di un’associazione che lavora con impegno sul territorio e per il territorio, raggiungendo risultati importanti. Emozionato l’intervento di Francesca che, nel ricordare le persone care, ha dichiarato di riconoscersi nella missione della prevenzione e nel lavoro della LILT di Grosseto: ‘La prevenzione è un atto di amore e di responsabilità’, ha detto nel suo intervento. Un caloroso ringraziamento a Luca Managlia per aver presentato l’evento ed a Carlo Sestini per il supporto, a tutte le aziende che hanno generosamente contribuito fornendo le proprie eccellenze: Gagia Blu (vino), Associazione Italiana Sommelier, Bepi Tosolini (distillati); Frantoio Franci (olio); Contini 1898 (vino); Caseificio Grosseto (formaggi); Uscita di Sicurezza (mise en place)”.

“Le colombe hanno subito preso il volo: finite in poco tempo dalla messa in vendita, a dimostrazione della grande attenzione alla prevenzione sia delle tante persone presenti all’evento, sia dalle aziende Elettromare di Gabriele Fusini, Tecnoseal, Confagricoltura Grosseto, Estra, Internet Fly, Generali Assicurazioni di Maurizio Marraccini – termina la nota -. Il ricavato dell’iniziativa, pari a 2.720,00 euro, è stato donato da Francesca e Paolo alla Lilt Grosseto rappresentata dal presidente Renzo Giannoni”.