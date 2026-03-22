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Lavori di Acquedotto del Fiore: possibili disagi nella frazione

L'intervento è in programam martedì 24 marzo

di Redazione
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Grosseto. Martedì 24 marzo Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Principina a Mare, nel comune di Grosseto, per il rifacimento della camera di manovra in via della Spigola.

I lavori sono in programma dalle 8 alle 17 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in piazza del Tirreno, via del Capitone, via del Delfino, via del Dentice, via della Conchiglia, via dell’Anguilla, via delle Arselle, via della Seppia, via della Sogliola, via della Spigola, via della Tinca, via della Trota, via delle Arselle, via delle Meduse, via dell’Ombrina, via dello Scorfano, via dello Squalo, via dello Storione, via del Luccio, via del Muggine, via del Palombo, via del Pesce Luna, via del Pesce Persico, via del Polipo, via del Sarago, via del Tirreno. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 17.

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