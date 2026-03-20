Grosseto conferisce la civica benemerenza alla memoria di Alessandro Scapecchi

Grosseto. Conferita questa mattina, in Consiglio comunale, la civica benemerenza alla memoria di Alessandro Scapecchi, figura di riferimento per lo sport cittadino e protagonista del pugilato nazionale e internazionale.

Nato a Grosseto nel 1958, Scapecchi si è distinto nel corso della sua carriera come pugile professionista, conquistando il titolo di campione italiano nei pesi leggeri e superleggeri e affrontando atleti di alto livello su importanti palcoscenici italiani ed europei. Conclusa l’attività agonistica, ha proseguito il proprio impegno come allenatore, dedicandosi per oltre trent’anni alla formazione di giovani atleti e contribuendo in maniera significativa alla crescita del movimento pugilistico sul territorio.

La cerimonia, alla presenza della moglie, della figlia e dei familiari di Scapecchi, è stata arricchita dalla proiezione di un video commemorativo dedicato alla sua carriera sportiva.

“Con il conferimento della civica benemerenza alla memoria di Alessandro Scapecchi – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, l’amministrazione comunale intende riconoscere il valore di un uomo che ha saputo rappresentare Grosseto con serietà, impegno e passione, sia nel corso della sua carriera sportiva sia, soprattutto, nel lavoro svolto per tanti anni a favore dei giovani. Scapecchi ha incarnato i valori più autentici dello sport, diventando un punto di riferimento per intere generazioni di atleti e contribuendo in modo concreto alla crescita della nostra comunità. Il suo esempio resta un patrimonio importante per la città, che oggi gli rende un doveroso e sentito omaggio”.

Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha ricordato il legame personale che lo univa all’amico scomparso: “Alessandro non è stato soltanto un grande atleta, ma una persona che ha lasciato un segno profondo nella vita di molti, compresa la mia. Con la sua famiglia mi lega un rapporto che dura dal 1985. Nell’officina da fabbro di suo padre ho imparato tanto, anche a saldare: sono esperienze semplici, ma sono quelle che ti formano davvero. Con questa civica benemerenza Grosseto rende omaggio a un uomo che ha rappresentato con orgoglio il nostro territorio nel mondo dello sport e che ha dedicato la propria vita alla formazione dei giovani, trasmettendo valori fondamentali come disciplina, rispetto e impegno. Era una persona autentica, capace di insegnare dentro e fuori dal ring”.

Nella motivazione per la civica benemerenza si legge: “Per aver dato lustro alla città di Grosseto nel panorama del pugilato nazionale e internazionale e per l’impegno e la passione con cui ha dedicato la propria esperienza alla formazione di generazioni di giovani pugili, trasmettendo i valori dello sport e contribuendo alla crescita della comunità sportiva grossetana”.