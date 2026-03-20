Dieci anni dalla scomparsa di Elena Maestrini: Gavorrano la ricorda nella biblioteca a lei intitolata

Gavorrano (Grosseto). A dieci anni dalla scomparsa di Elena Maestrini, il Comune di Gavorrano ha promosso oggi, venerdì 20 marzo, un momento di ricordo nella nuova biblioteca comunale a lei intitolata. Alla cerimonia, con il sindaco Stefania Ulivieri e l’amministrazione comunale, hanno partecipato la famiglia di Elena, il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi e l’artista Roberta Faucci.

Elena Maestrini, studentessa di 21 anni, è scomparsa il 20 marzo 2016 nel tragico incidente stradale avvenuto in Spagna, insieme ad altre dodici ragazze. Un evento che ha profondamente segnato la comunità gavorranese e che, nel tempo, ha trovato nella biblioteca comunale un luogo simbolico in cui custodire e rinnovare la memoria.

Nel corso della cerimonia sono state donate due opere realizzate da Roberta Faucci, consegnate alla famiglia di Elena e alla biblioteca, come segno concreto di un ricordo che continua a vivere attraverso l’arte e la partecipazione della comunità.

«Oggi ci ritroviamo in un luogo che non è soltanto uno spazio pubblico, ma un segno concreto e quotidiano della presenza di Elena nella nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Stefania Ulivieri –, quando questa biblioteca è stata intitolata a lei per trasformare il ricordo in qualcosa di vivo. Oggi possiamo dire che questo spazio è diventato un punto di riferimento, un luogo di incontro e di studio soprattutto per le nuove generazioni. È qui che la memoria di Elena continua a vivere, nei ragazzi che lo frequentano e nelle relazioni che nascono ogni giorno. Un abbraccio va alla famiglia di Elena, che oggi è qui con noi. Voglio inoltre ringraziare il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, che rappresenta in modo autentico questa memoria viva all’interno della biblioteca, e l’artista Roberta Faucci per il dono delle opere, gesto di grande sensibilità che arricchisce ulteriormente questo luogo e il suo significato».