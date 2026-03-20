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“Corso Vivo”: ecco il progetto del Comune per rivitalizzare il centro storico

Alzare le saracinesche, aprire le porte, avviare nuove attività

di Redazione
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Castel del Piano (Grosseto). Il Comune di Castel del Piano, grazie al finanziamento ottenuto attraverso il bando regionale Progetti di riqualificazione commerciale nella Toscana diffusa, avvia “Corso Vivo”, nell’ambito del progetto ‘Corsi e riCorsi – Progetto di rivitalizzazione degli storici Corsi di Castel del Piano’. Un’iniziativa che punta al recupero e alla riattivazione dei fondi sfitti situati lungo alcune delle principali direttrici del paese, in particolare corso Nasini e via La Piana.

“Con questa iniziativa vogliamo intervenire in modo concreto su alcune aree del paese che nel tempo hanno perso vitalità – dichiara il vicesindaco Arianna Arezzini –, via La Piana e corso Nasini sono i due corsi storici di Castel del Piano ed abbiamo deciso di iniziare da qui sfruttando l’opportunità offerta da Regione Toscana. L’obiettivo è quello di rimettere in circolo spazi oggi inutilizzati, creando nuove opportunità per chi vuole avviare un’attività. È un progetto che punta a generare movimento, relazioni e nuove energie, coinvolgendo proprietari, imprese, associazioni e la comunità tutta in un percorso condiviso”.

L’obiettivo è contrastare il fenomeno della chiusura dei fondi favorendo l’apertura di attività commerciali, artigianali e culturali con incentivi mirati della durata di due mesi e stimolando così una nuova vitalità economica e sociale del territorio.

Due manifestazioni d’interesse per partecipare

Sono online sul sito del Comune di Castel del Piano due manifestazioni d’interesse, rivolte rispettivamente ai proprietari di fondi sfitti e ai soggetti interessati a proporre attività.

Una volta raccolte le istanze, l’amministrazione faciliterà l’incontro tra domanda e offerta combinando spazi e attività. Il progetto prevede la copertura delle spese relative alle utenze per i due mesi di durata dell’iniziativa, inoltre saranno a carico del Comune pulitura e piccoli interventi di sistemazione dei fondi.

“Con questi incentivi – conclude Arezzinivogliamo stimolare sia i proprietari che potranno così vedere di nuovo aperti i propri fondi, sia chi ha voglia di mettersi alla prova aprendo una vetrina della propria attività nel cuore del paese”.

I moduli delle manifestazioni d’interesse sono a disposizione degli interessati nel sito del Comune di Castel del Piano: www.comune.casteldelpiano.gr.it. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 dell’8 aprile 2026.

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