Antenna a Belvedere, il Comune: “No all’intervento, è incompatibile con il paesaggio”

Scarlino (Grosseto). A seguito della sentenza del Tar e dell’ordinanza del Consiglio di Stato che ha respinto l’istanza cautelare in appello, nella giornata di oggi, venerdì 20 marzo, si è svolta la seduta della conferenza dei servizi convocata per il riesame del procedimento relativo alla realizzazione dell’antenna a Belvedere, nel comune di Scarlino.

Nel corso della seduta, il Comune di Scarlino ha confermato il proprio parere contrario all’intervento, evidenziando come l’installazione prevista andrebbe a incidere in modo significativo sul paesaggio, compromettendo le visuali dalla collina verso il mare e verso i boschi dell’entroterra. Parere contrario espresso anche dalla soprintendenza.

«Riteniamo che un intervento di questo tipo non sia compatibile con le caratteristiche paesaggistiche del nostro territorio – dichiara il sindaco Francesca Travison –. La tutela delle visuali e dell’identità dei luoghi rappresenta per noi un elemento centrale e non secondario nelle valutazioni che riguardano opere di questo impatto».

Si è ora in attesa della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi da parte della Provincia di Grosseto, che sarà chiamata a valutare complessivamente gli apporti istruttori e i contributi espressi dai soggetti coinvolti nel procedimento.