Provinciali, Casamenti: “L’opposizione scambia i voti dei consiglieri per quelli dei cittadini”

Orbetello (Grosseto). “Ancora una volta a Orbetello l’opposizione appare molto confusa, inconsistente, inconcludente, non credibile, che si aggrappa ad improbabili convincimenti”.

A dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

“Scambia il voto di 358 consiglieri comunali e sindaci di tutta la provincia con il voto dei cittadini del Comune di Orbetello – spiega Casamenti –. Ancora una volta dimostra di essere fuori dalla realtà e lontana dai problemi dei cittadini. Chiusa rapidamente la questione Provincia, che era un’elezione, come previsto dalla legge, tra pochi intimi eletti, l’amministrazione comunale ha cose ben più importanti importanti a cui dedicarsi e continua compatta ed unita nel suo percorso amministrativo a Orbetello, in grande serenità e tranquillità. Tanti sono i risultati raggiunti e i traguardi conseguiti, le opere pubbliche in corso di realizzazione e quelle che partiranno a breve”.

“Certo è imbarazzante vedere un’opposizione a Orbetello che si aggrappa al risultato delle elezioni della Provincia per far credere che esista. In realtà a Orbetello abbiamo la solita minestra bocciata quando amministrava di un’opposizione senza idee, lacerata e divisa, dove ognuno dice tutto e il contrario di tutto, non in grado di amministrare – termina il sindaco -. Le faccio i migliori auguri, noi dobbiamo andare avanti nel nostro programma continuando a dare risposte concrete ai cittadini, come la nuova scuola elementare di Albinia, il centro di raccolta alle Topaie e il piano operativo che è di prossima approvazione in Consiglio comunale”.