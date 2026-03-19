Lotta alle zanzare, il Comune inizia la disinfestazione: le precauzioni da adottare

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Il Comune di Castiglione della Pescaia informa la cittadinanza che sono iniziati gli interventi programmati di disinfestazione larvicida per il 2026. Nove interventi a cadenza mensile, da marzo a settembre.

Con l’arrivo della stagione più calda la proliferazione delle zanzare aumenta e, oltre a causare fastidio, può rappresentare un potenziale rischio per la salute. L’amministrazione comunale invita pertanto cittadini e visitatori a prestare attenzione alla prevenzione, al fine di ottenere risultati concreti e duraturi nel contenimento del fenomeno.

Gli interventi di disinfestazione, effettuati su tutto il territorio comunale, sono finalizzati a contrastare la proliferazione delle zanzare agendo direttamente sulle larve, nelle fasi iniziali di sviluppo, con l’obiettivo di ridurre in modo efficace la presenza degli insetti durante la stagione estiva.

«La salute dei nostri cittadini e turisti è una priorità – afferma il sindaco Elena Nappi -. Con l’inizio della stagione calda è fondamentale che ognuno di noi giochi un ruolo attivo nella prevenzione. Il Comune ha avviato un programma di disinfestazione larvicida, con nove interventi programmati fino a settembre, per contrastare la proliferazione delle zanzare. Tuttavia, è essenziale che i cittadini collaborino, seguendo alcune semplici indicazioni che possono fare la differenza. Invitiamo tutti a prestare attenzione alla pulizia degli spazi esterni e a ridurre i ristagni d’acqua, creando così un ambiente meno favorevole per la proliferazione degli insetti. Solo insieme possiamo affrontare questa sfida e garantire un’estate serena per tutti».

Il Comune ha predisposto attività di monitoraggio e controllo durante tutta la stagione, ma chiede la collaborazione dei cittadini, essenziale nella lotta alla diffusione delle zanzare. In linea con le indicazioni del Ministero della Salute e della Asl, fornisce alla popolazione consigli utili e comportamenti da tenere negli spazi esterni delle aree private per ridurre la proliferazione di zanzare: evitare la formazione di acqua stagnante che rappresenta l’habitat ideale per la deposizione delle uova, riducendo la presenza di contenitori abbandonati, quali sottovasi, secchi e annaffiatoi; mantenere pulite grondaie, coprire cisterne e serbatoi; trattare con prodotti larvicidi tombini e ristagni d’acqua che non possono essere eliminati.

Si raccomanda inoltre di proteggere le abitazioni con zanzariere a porte e finestre e, se necessario, utilizzare dispositivi repellenti o insetticidi per uso domestico.

Le date degli interventi

Il calendario degli interventi programmati di disinfestazione larvicida per il 2026: 19 marzo, 2 aprile, 5 maggio, 3 giugno, 4 giugno, 3 luglio,28 luglio, 4 agosto e primo settembre.