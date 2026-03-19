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“Ha curato con la scienza, ha guarito con il cuore”: una targa per ricordare la dottoressa Stumpo

Il gesto da parte di Insieme in Rosa per la professionista della Breast Unit prematuramente scomparsa

di Redazione
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Grosseto. «Ha curato con la scienza, ha guarito con il cuore»: questa la frase che si legge nella targa in memoria di Michela Stumpo, dottoressa della “Breast Unit” dell’ospedale di Grosseto dal 2002 al 2025, prematuramente scomparsa all’età di 56 anni lo scorso anno.

Un ricordo voluto dalle fatine di Insieme in Rosa onlus che, da ora, si può ammirare all’ingresso del reparto di Anatomia patologica dell’ospedale Misericordia. La collocazione della targa è stata celebrata insieme alla famiglia della dottoressa, ai medici, al personale sanitario, che hanno condiviso con lei la quotidianità, e alle volontarie della onlus.

«È stato un momento davvero emozionante – ha dichiarato Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa –, ricordare la dottoressa Stumpo era per noi un dovere dato che è stata un punto di riferimento imprescindibile per tante donne della nostra provincia: una figura fondamentale nella lotta contro il tumore al seno, contribuendo ogni giorno, con passione e professionalità, alla cura e al sostegno delle pazienti».

«Accogliamo questo gesto con grande apprezzamento – dichiara il direttore medico di presidio, Michele Dentamaro -, pensiamo che ricordare una persona come la dottoressa Michela Stumpo sia importante per quanto ha fatto per le pazienti della “Breast Unit” di Grosseto. A tutte le colleghe e i colleghi va il nostro apprezzamento, ai familiari e agli amici va il nostro rinnovato cordoglio».

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