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“E qualcosa rimane”: un concerto per rendere omaggio a Francesco De Gregori

L'iniziativa è in programma sabato 21 marzo

di Redazione
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Boccheggiano (Grosseto). Sabato 21 marzo, alle 21.15, al teatro comunale di Boccheggiano, per la rassegna teatrale “Orizzonte libero”, è in programma “E qualcosa rimane”, un concerto dedicato alle immortali canzoni di Francesco De Gregori.

In oltre quarant’anni di carriera, De Gregori ci ha regalato brani che fanno parte della nostra storia, da “Alice” a “Rimmel”, da “La donna cannone” a “Generale”.

Filippo “Rootman” Fratangeli, alla voce, e Paolo Mari, alla chitarra acustica, armonica e cori, rendono omaggio a questo patrimonio musicale con arrangiamenti essenziali, ma fedeli all’originale, capaci di valorizzare al massimo la bellezza e la profondità dei testi. È uno spettacolo suggestivo, emozionante, che fa sognare, riflettere e cantare insieme.

Ingresso ad offerta.

Per informazioni e prenotazioni chiamare i numeri 338.7621195 o 340.7911191.

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