Cultura, natura e benessere: un weekend ricco di iniziative in paese

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Castiglione della Pescaia si prepara per un nuovo fine settimana di appuntamenti, all’insegna dell’arte, della scoperta, della partecipazione e della valorizzazione del territorio.

Il programma

Da domani, venerdì 20 marzo, il Museo archeologico di Vetulonia ospita la mostra pop-up “The Six 2026”, a cura di Chandra Rice. L’esposizione nasce da un’esperienza condivisa durata sei settimane, durante le quali sei artiste della ceramica – Amanda Ball, Suemi Chiba, Annabelle Dionne, Karie Miller, Clare Price e Georgia Zoric – si sono riunite a Vetulonia per confrontarsi, sperimentare e crescere artisticamente. Questa mostra racconta il loro percorso e celebra le opere uniche nate da questa intensa esperienza. Durante l’inaugurazione, prevista per le 14, sarà possibile incontrare le artiste e ascoltare il racconto dietro le loro creazioni. L’ingresso è gratuito e la mostra sarà visitabile fino a martedì 24 marzo.

Sabato 21 e domenica 22 marzo il borgo maremmano sarà tra i protagonisti della 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera, il più importante evento nazionale dedicato alla promozione del patrimonio culturale e paesaggistico, promosso dal Fai – Fondo per l’ambiente italiano. Cittadini e visitatori potranno prendere parte al percorso “Torri lungo la via dei Cavalleggeri, già della Dogana”, un itinerario che conduce alla scoperta della storia costiera e delle antiche strutture difensive volute nel Cinquecento dal Granduca Cosimo I de’ Medici. Due i percorsi proposti: il primo nel cuore di Castiglione della Pescaia, con partenza da Porta San Giovanni e visita all’Orto dei Frati e i giardini della Rocca pisana; il secondo a Punta Ala, dove sarà possibile visitare gli esterni del castello, noto anche come Forte di Troia Nuova. Per partecipare alle visite è necessario accreditarsi al punto informativo Fai allestito presso il sagrato della chiesa di San Giovanni Battista.

Sabato nuovo appuntamento dedicato al benessere e alla sicurezza personale. Dalle 10 alle 12, nella palestra delle scuole medie in viale Kennedy, si terrà infatti una nuova lezione del corso gratuito di autodifesa – Krav Maga, promosso dal Comune e riservato ai residenti. L’iniziativa mira a fornire strumenti pratici per affrontare situazioni di rischio, rafforzando consapevolezza e fiducia in sé stessi.

La giornata di domenica sarà invece dedicata alla natura con l’ultimo appuntamento del ciclo di escursioni “Esplora la Diaccia Botrona”, promosso nell’ambito del progetto Ricrea – Interreg Italia-Francia Marittimo realizzato dalla Provincia di Grosseto. In programma un’escursione in mountain bike per esplorare il cuore della Diaccia Botrona, lungo un percorso medio-facile ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, oggi una delle aree umide più importanti d’Europa.

La passeggiata avrà inizio alle 9.30 ed avrà una durata di circa tre ore e mezza, offrendo un’esperienza immersiva tra paesaggi unici e ambienti naturali di grande suggestione.

Luogo di appuntamento: Casa Rossa a Castiglione della Pescaia. Percorso adatto a un’età superiore ai 14 anni.

Sarà necessario pagare il biglietto di ingresso al museo.

Informazioni e prenotazioni: e-mail info@leorme.com, tel. 0564.416276 (dal lunedì al venerdì, al mattino), cell. 346.6524411.