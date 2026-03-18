“Voci a Pitigliano”: lo spettacolo “Homo turisticus evolution” apre il secondo fine settimana

Pitigliano (Grosseto). È dedicato alla parola “Consapevolezza” e al superamento dei luoghi comuni il secondo fine settimana di “Voci a Pitigliano”, la manifestazione che si articola in quattro weekend di incontri pubblici, lezioni-spettacolo e dialoghi con alcuni dei più autorevoli giornalisti e studiosi italiani, per confrontarsi sul futuro dell’accoglienza. Saranno analizzati alcuni concetti inflazionati ripensando il linguaggio abituale per offrire nuove chiavi di lettura del turismo.

Il progetto è promosso dal Comune di Pitigliano e patrocinato dalla Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica, Anci Toscana e Unioncamere.

Il programma

Ad aprire sarà l’antropologo Duccio Canestrini, uno dei più autorevoli studiosi italiani dei fenomeni turistici, sabato 21 marzo, alle 21.30, al teatro Salvini, con la conferenza-spettacolo “Homo turisticus evolution”, un viaggio ironico e intelligente dentro i comportamenti, i riti e gli stereotipi del turismo contemporaneo, tra musica, animazioni grafiche, videoclip e vignette umoristiche. Una formula divulgativa che Canestrini utilizza da anni per raccontare l’antropologia al grande pubblico in modo accessibile, ma rigoroso. Le sue conferenze-spettacolo si muovono tra il divertimento e il ragionamento, tra l’ironia e la riflessione, accompagnando gli spettatori alla scoperta del tema scelto.



Domenica 22 marzo, “Voci a Pitigliano” prosegue, a partire dalle 9.15, nella sala Ildebrando, in piazza Fortezza Orsini, con il laboratorio collettivo di ascolto che mette insieme studiosi, amministratori e protagonisti del mondo della cultura, chiamati a condividere punti di vista e prospettive. Interverranno, con il ruolo di fomentatori locali, Stefano Formiconi, presidente del Consorzio di tutela dei vini Doc Bianco di Pitigliano e Sovana, e l’associazione Promo.Fi.Ter, che parlerà dei riti del fuoco e della Torciata di San Giuseppe. Prenderà poi la parola Rossano Pazzagli, professore di storia del territorio e dell’ambiente dell’Università del Molise, con un intervento sui “Paesi e paesaggio tra turismo e non turismo”.

A seguire l’antropologo Duccio Canestrini, già docente dell’Università di Trento e al campus universitario di Lucca, terrà l’intervento “La rana e il bue: turismo, crescita o sviluppo?”. “Nuovi abitanti tra mobilità e radicamento: borghi e paesi a confronto” sarà invece il tema della riflessione portata da Massimo Bressan, antropologo presidente della società di ricerca e consulenza strategica Iris. Sarà presente anche Filippo Barbera, professore di sociologia economica e del lavoro dell’Università di Torino, con l’intervento “Contro i borghi (il Belpaese che dimentica i paesi)”, mentre Alberto Grandi, professore di storia dell’alimentazione dell’Università di Parma, avvierà una riflessione sulla “Tradizione vs marketing”.

Chiuderanno la mattinata Riccardo Breda, presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, e Claudia Elmi, assessore al turismo di Pitigliano.