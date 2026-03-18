Verso l’Igp del tortello maremmano: adesione gratuita all’Associazione per i produttori locali

Grosseto. L’Associazione del tortello maremmano, nata su iniziativa di Confesercenti Grosseto per valorizzare e tutelare uno dei simboli più rappresentativi della gastronomia locale, annuncia un passaggio decisivo nel percorso verso il riconoscimento Igp del prodotto.

Fin dalla sua costituzione, l’obiettivo dell’associazione è stato quello di ottenere l’Indicazione geografica protetta per il tortello maremmano, come previsto dallo statuto. Un traguardo che potrà essere raggiunto solo attraverso un’ampia partecipazione delle imprese del territorio e il sostegno delle istituzioni, delle realtà produttive e delle organizzazioni locali.

Per rafforzare questo percorso, il consiglio direttivo dell’associazione ha deliberato l’adesione gratuita per tutto il 2026 a favore di tutti i produttori che condividono la missione dell’associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto e il disciplinare del marchio collettivo geografico.

Questa decisione nasce dalla volontà di costituire, nei prossimi mesi, un comitato promotore forte, rappresentativo e credibile, condizione indispensabile per sostenere con autorevolezza la domanda di riconoscimento Igp e per trasformare il tortello maremmano in un patrimonio ufficialmente tutelato dell’identità gastronomica della provincia di Grosseto.

«Il tortello maremmano non è solo un piatto tradizionale, ma un elemento identitario della nostra comunità – sottolinea Massimiliano Mei, presidente dell’associazione –. Per questo è fondamentale che sempre più imprese scelgano di unirsi all’associazione e contribuire a un percorso che può portare benefici a tutta la filiera agroalimentare e al territorio».

L’associazione invita quindi tutti i produttori interessati a prendere parte al progetto e a contribuire alla valorizzazione di un prodotto che rappresenta, da generazioni, la cultura e la storia gastronomica maremmana.