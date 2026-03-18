Verso le amministrative, il centrosinistra: “Casamenti non è più credibile, serve alternativa forte”

Orbetello (Grosseto). “L’analisi della sconfitta di Andrea Casamenti alle elezioni della Provincia di Grosseto non può essere liquidata come un semplice incidente di percorso, né ridotta alla solita storia del ‘tradimento’. In politica cambiare posizione non è una colpa; continuare a sostenere chi ha dimostrato di non funzionare, invece, non è certo un merito”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra e Laboratorio riformista di Orbetello.

“Questa sconfitta racconta qualcosa di più profondo: è il segnale di un sistema di potere locale che a Orbetello governa da oltre dieci anni e che oggi mostra tutti i suoi limiti – continua la nota –. Se Casamenti è il volto della sconfitta, Luca Minucci (Fratelli d’Italia) e Roberto Berardi (Forza Italia) ne sono i principali responsabili politici. Non solo perché sono coordinatori provinciali dei loro partiti, ma anche perché siedono in Consiglio comunale a Orbetello e da oltre dieci anni sostengono lo stesso modello. In questo lungo periodo si è costruito un sistema chiuso, dove il ricambio è stato praticamente bloccato. La riproposizione di Casamenti dopo la sconfitta di quattro anni fa lo dimostra chiaramente: mancavano alternative credibili e si è tornati su un candidato già bocciato. Il risultato di oggi dice che questo meccanismo non regge più. La ‘blindatura’ non basta a garantire consenso”.

“Minucci e Berardi, nel loro ruolo provinciale, avrebbero dovuto capire prima cosa stava succedendo sul territorio – sottolinea il comunicato -. Non sono riusciti a tenere insieme il voto degli amministratori locali, sottovalutando un malcontento che negli anni è cresciuto attorno a un’amministrazione percepita come chiusa e poco efficace. E i problemi sono sotto gli occhi di tutti: dalla gestione della Laguna al decoro urbano, dall’emergenza moscini fino a scelte divisive come il diniego all’Anpi per le celebrazioni del 25 aprile. Questioni che in dieci anni non sono state risolte e che, in alcuni casi, si sono aggravate fino ad avere eco anche fuori dal territorio. Legare tutta la partita provinciale a una figura così divisiva e logorata politicamente come Casamenti si è rivelata una scelta sbagliata. Lo dimostra il fatto che molti amministratori del centrodestra della provincia non lo hanno sostenuto, segnando una distanza tra ambizioni personali e consenso reale”.

“Il fatto che Minucci e Berardi amministrino direttamente Orbetello rende ancora più evidente la loro responsabilità: non possono chiamarsi fuori da un giudizio su questi dieci anni di governo locale. Se oggi Orbetello viene percepita come una realtà ferma, senza slancio, è anche il risultato di queste scelte – prosegue la nota -. Inoltre è evidente che il Comune di Orbetello, anche per responsabilità del suo sindaco, che ha voluto candidarsi, è isolato dal punto di vista politico. Casamenti non è più credibile, così come non più credibile è l’intero centrodestra grossetano che si è autodistrutto. L’obiettivo è costruire un’alternativa forte, fatta di proposte chiare e verificabili, che possa aprire una nuova fase per Orbetello. Per questo riteniamo che sia arrivato il momento di aprire una fase diversa. Non bastano aggiustamenti, serve un cambio di passo vero”.

“Come Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra e Laboratorio Riformista, pensiamo che si debba ripartire da un confronto serio, aperto, senza preclusioni. Anche verso realtà civiche e forze moderate che vogliono lavorare su obiettivi concreti, senza logiche di appartenenza rigide – termina il comunicato -. C’è bisogno di rimettere al centro i problemi veri: servizi, manutenzione, sviluppo economico, qualità della vita. E soprattutto c’è bisogno di tornare ad ascoltare il territorio, in modo credibile e non solo in campagna elettorale”.