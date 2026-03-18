Servizio civile, ecco i progetti dei Vigili del Fuoco per i giovani: come presentare domanda

Grosseto. I Vigili del Fuoco partecipano ai progetti del servizio civile universale.

“Vieni anche tu ‘al servizio della comunità’ e fai squadra con i Vigili del Fuoco – si legge in una nota del Corpo –. Una nuova opportunità per mettere a disposizione della cittadinanza il tuo senso civico è fare domanda per il servizio civile universale nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Un’esperienza che, oltre a far accrescere la tua formazione, potrà anche essere di aiuto agli altri”.

Sul sito del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale è stato pubblicato il bando per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare nei progetti di servizio civile da realizzare in Italia e all’estero.

Tra i programmi ammessi c’è anche “Tra storia, sicurezza ed emergenza: i Vigili del Fuoco a servizio della comunità”, predisposto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il programma dei Vigili del Fuoco mette a disposizione 239 posti come operatori volontari (di cui 61 riservati a giovani con minori opportunità), suddivisi nei due seguenti progetti:

“Fuoco e memoria: i pionieri della sicurezza”, che ha lo scopo di condividere ed arricchire la memoria dei Vigili del Fuoco. Memoria intesa non solo come ricordo, ma anche come ponte tra le generazioni, attraverso la promozione e la salvaguardia del patrimonio storico-culturale del Corpo nazionale. Facendo emergere il ricco bagaglio di esperienze e modalità operative maturate nel corso del tempo, la memoria diviene lo strumento per conoscere e perfezionare modelli virtuosi utili ad affrontare le emergenze. I Vigili del Fuoco contano sull’aiuto di 107 giovani (27 posti saranno riservati a giovani con minori opportunità) in 21 sedi:

Direzione centrale per l’amministrazione generale (Roma);

Direzioni regionali di Campania (Napoli), Piemonte (Torino) e Sardegna (Cagliari);

Comandi di Arezzo, Bari, Bologna, Cagliari, Cosenza, Mantova, Messina, Milano, Novara, Nuoro, Oristano, Perugia, Roma, Sassari, Torino, Venezia e Verbania;

“Oltre le fiamme”, la protezione civile dei Vigili del Fuoco vuole contribuire ad accrescere la cultura della sicurezza dei cittadini attraverso attività di formazione e informazione. Il fine è quello di fornire un fattivo contributo a rendere le città e gli insediamenti più sicuri e sostenibili, coinvolgendo le comunità nella promozione e diffusione delle conoscenze fondamentali sui rischi del territorio e delle buone pratiche di autoprotezione da seguire, in caso di evento, in collaborazione con le amministrazioni dello Stato. Il progetto coinvolgerà 132 ragazze e ragazzi (34 posti saranno riservati a giovani con minori opportunità) che potranno operare in 27 sedi:

Direzione centrale per la formazione (Roma), Direzione centrale per l’emergenza, il soccorso tecnico e l’antincendio boschivo (Roma);

Direzioni regionali di Calabria (Catanzaro), Marche (Ancona), Puglia (Bari), Sicilia (Palermo), Umbria (Perugia);

Comandi di Agrigento, Bari, Barletta, Biella, Catania, Cosenza, Cuneo, Fermo, Grosseto, Impera, Matera, Pistoia, Potenza, Prato, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino e Verbania.

I 239 giovani volontari che sceglieranno uno dei due progetti avranno modo di conoscere imparare e vivere da vicino, per un intero anno, le molteplici attività dei Vigili del Fuoco.

Inoltre, gli operatori volontari del servizio civile che avranno completato il percorso senza demerito avranno diritto ad accedere ad una quota di riserva del 15 % nei concorsi pubblici, anche nei ruoli dei Vigili del Fuoco, e questo rappresenta un’opportunità concreta per servire l’Italia.

Possono partecipare al servizio civile universale tutti i giovani tra i 18 e i 28 anni di età che abbiano la cittadinanza italiana o di una degli altri Stati membri dell’Unione Europea o di un Paese extra Unione Europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Le domande potranno essere presentate fino alle ore 14.00 dell’8 aprile 2026 attraverso la piattaforma Dol (Domanda on-line) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.