Referendum giustizia: Rosy Bindi in Maremma per illustrare le ragioni del No

Massa Marittima (Grosseto). In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, si terrà a Massa Marittima l’evento di chiusura della campagna per il No.
Venerdì 20 marzo, alle 10.30, presso il Bar Le Logge (in piazza Garibaldi), l’onorevole Rosy Bindi interverrà per illustrare le criticità della riforma costituzionale in tema di giustizia e democrazia.
L’incontro sarà introdotto da Lidia Bai (consigliera regionale del Pd) e vedrà la partecipazione di Irene Marconi (sindaco di Massa Marittima).
Al centro del dibattito, la difesa dei principi costituzionali e dell’indipendenza del sistema giudiziario.
La cittadinanza è invitata a partecipare. A seguire, si terrà un pranzo su prenotazione.