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Referendum giustizia: Rosy Bindi in Maremma per illustrare le ragioni del No

L'incontro è in programma venerdì 20 marzo

di Redazione
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Massa Marittima (Grosseto). In vista della consultazione referendaria del 22 e 23 marzo, si terrà a Massa Marittima l’evento di chiusura della campagna per il No.

​Venerdì 20 marzo, alle 10.30, presso il Bar Le Logge (in piazza Garibaldi), l’onorevole Rosy Bindi interverrà per illustrare le criticità della riforma costituzionale in tema di giustizia e democrazia.

​L’incontro sarà introdotto da Lidia Bai (consigliera regionale del Pd) e vedrà la partecipazione di Irene Marconi (sindaco di Massa Marittima).

Al centro del dibattito, la difesa dei principi costituzionali e dell’indipendenza del sistema giudiziario.

​La cittadinanza è invitata a partecipare. A seguire, si terrà un pranzo su prenotazione.

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