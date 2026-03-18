“Proibito!”: Roberto Curti presenta il suo libro sulla censura cinematografica in Italia

Grosseto. Cosa non abbiamo potuto vedere sul grande schermo? Quali baci sono stati accorciati, quali battute politiche sono state soffocate e quali visioni d’autore sono state sequestrate nelle aule di tribunale?

Venerdì 20 marzo, alle 18.30, alla Mediateca digitale della Maremma, l’associazione Chiasso Cult invita il pubblico a un viaggio dietro le quinte del potere e della visione. Ospite d’eccezione sarà il critico e saggista di fama internazionale Roberto Curti, che presenterà il suo ultimo libro, “Proibito!”, una ricostruzione monumentale e documentata della censura cinematografica in Italia.

Dalla commedia popolare al cinema d’autore: una storia di tagli e sequestri

Il lavoro di Curti non si limita alla cronaca dei visti negati, ma analizza come la censura abbia plasmato l’identità culturale del Paese, colpendo trasversalmente ogni genere. Dai giganti della risata come Totò, le cui battute venivano spesso smussate per non offendere le autorità o il senso del pudore dell’epoca, ad Alberto Sordi, i cui personaggi incarnavano vizi che l’Italia ufficiale preferiva non mostrare. La commedia, specchio deformante della realtà, era considerata pericolosa proprio per la sua capacità di arrivare a tutti.

Il libro ripercorre le vicende drammatiche dei grandi maestri. Dai sequestri per “oscenità” e “vilipendio” che colpirono l’opera di Pier Paolo Pasolini (basti pensare al calvario giudiziario di “Salò” o le 120 giornate di “Sodoma” o de “La Ricotta”), alle frizioni di Federico Fellini con il mondo cattolico per “La dolce vita”, fino alle sottili inquietudini di Michelangelo Antonioni, spesso accusato di immoralità per la sua rappresentazione libera del desiderio e della crisi dei valori borghesi.

Se tagliare una scena era un atto chirurgico evidente, il ridoppiaggio creativo rappresentava una forma di censura invisibile e, per questo, ancora più insidiosa. I distributori italiani sono stati maestri nel manipolare i dialoghi dei film stranieri per renderli “accettabili” agli occhi del regime prima, e della morale democristiana poi.

Non si trattava di una semplice traduzione, ma di una vera e propria mistificazione del senso: nei grandi classici del noir o del melodramma americano, ogni riferimento all’adulterio o al divorzio veniva sistematicamente cancellato. Mariti e mogli diventavano improvvisamente fratelli e sorelle, o semplici fidanzati, stravolgendo le dinamiche psicologiche dei personaggi originali. Battute che contenevano critiche sociali, riferimenti al comunismo o dubbi sulla fede venivano trasformate in dialoghi banali o completamente opposti nel significato. Un personaggio ribelle poteva diventare, grazie alla voce italiana, un semplice svitato o un pentito, neutralizzando la forza sovversiva della pellicola originale.

Questo “genio del raggiro” al contrario ha fatto sì che per decenni il pubblico italiano abbia visto film stranieri profondamente diversi da quelli pensati dai registi originali, trasformando le sale cinematografiche in laboratori di ingegneria del consenso.

“La censura in Italia è stata un meccanismo complesso, a tratti grottesco, che ha cercato di proteggere un’immagine dell’Italia che spesso non esisteva – spiega l’autore -. Esplorare questi tagli significa riscoprire film che oggi consideriamo capolavori, ma che all’epoca furono trattati come crimini.”

Ma la storia del “Proibito” è anche, paradossalmente, la celebrazione del genio tutto italiano di autori e produttori. In un’epoca in cui un bacio troppo lungo o una critica sociale troppo esplicita potevano costare il sequestro della pellicola e il fallimento economico, il cinema italiano ha risposto con l’astuzia, l’ironia e la metafora.

Si trattava di una vera e propria “guerriglia culturale” combattuta a colpi di espedienti creativi per aggirare le maglie della censura: se non si poteva dire una cosa esplicitamente, la commedia italiana imparava a dirla tra le righe. Autori come Age e Scarpelli o registi come Mario Monicelli divennero maestri nel mascherare feroci critiche alle istituzioni o alla Chiesa dietro la maschera della farsa, costringendo i censori a un lavoro di interpretazione quasi impossibile. E al contrario, quando il contenuto veniva edulcorato, si giocava con titoli ammiccanti e poster suggestivi per promettere al pubblico quel “proibito” che la pellicola, dopo i tagli, non poteva più mostrare, trasformando il limite censorio in uno strumento di marketing ante litteram.

Questa capacità di dribblare la forbice ha permesso al nostro cinema di rimanere vitale e graffiante anche nei periodi più oscuri, dimostrando che l’immaginazione, quando messa alle strette, sa essere più veloce della burocrazia.

Sarà un’occasione per riflettere su come il concetto di “proibito” sia cambiato nel tempo e su quanto di quel controllo ideologico sopravviva ancora oggi, sotto forme diverse, nel panorama mediatico contemporaneo.