Guerra in Iran, Confartigianato: “Rischi concreti per energia, export e costi delle imprese”

Grosseto. La crescente tensione internazionale legata al conflitto in Iran rischia di avere effetti significativi anche sull’economia italiana e sul sistema delle piccole imprese. A lanciare l’allarme è Confartigianato Imprese Grosseto, che richiama l’attenzione sulle possibili ripercussioni legate all’aumento dei costi energetici, alla volatilità dei mercati e alle difficoltà nelle esportazioni.

I dati

Secondo i dati diffusi da Confartigianato nazionale, il Medio Oriente rappresenta un’area strategica per l’economia italiana. Nel 2025 le esportazioni manifatturiere italiane verso i Paesi dell’area hanno raggiunto i 27,8 miliardi di euro, con una crescita del 7,9% rispetto all’anno precedente. Una quota importante riguarda proprio le produzioni tipiche delle micro e piccole imprese, che esportano beni come prodotti alimentari, moda, legno-arredo, metalli, gioielleria e occhialeria, per oltre 8,6 miliardi di euro.

Accanto al tema dell’export si aggiunge quello, ancora più delicato, della sicurezza energetica. Nel 2025 l’Italia ha importato dal Medio Oriente quasi 16 miliardi di euro di petrolio e gas, pari a oltre il 27% delle importazioni energetiche nazionali. Un eventuale aggravarsi del conflitto potrebbe quindi tradursi in nuove tensioni sui prezzi dell’energia e dei carburanti, con ricadute immediate sui costi di produzione e sui bilanci delle imprese.

In particolare, l’aumento del prezzo dei carburanti colpirebbe direttamente molti settori produttivi e della logistica. Per esempio, nel comparto dell’autotrasporto il gasolio rappresenta mediamente tra il 25% e il 35% dei costi operativi, rendendo il settore estremamente sensibile anche a variazioni contenute del prezzo alla pompa.

“Le tensioni geopolitiche – commenta Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – rischiano di avere effetti immediati anche sulle nostre imprese, soprattutto sul fronte dei costi energetici, dal momento che già le nostre imprese pagano l’energia elettrica con un sovrapprezzo di circa 5,4 milioni di euro in più rispetto alla media europea, e dei carburanti. Le micro e piccole imprese sono particolarmente esposte perché hanno margini più ridotti e meno strumenti per assorbire improvvisi aumenti dei costi”.

“Per questo – prosegue Ciani – è fondamentale che le istituzioni nazionali ed europee monitorino con grande attenzione l’evoluzione della situazione internazionale e siano pronte ad intervenire per evitare fenomeni speculativi sui prezzi dell’energia e dei carburanti. Le imprese stanno già affrontando una fase complessa e non possono essere lasciate sole di fronte a nuovi shock energetici”.

Confartigianato sottolinea inoltre come le imprese artigiane italiane abbiano dimostrato negli ultimi anni grande capacità di adattamento, continuando a presidiare i mercati internazionali con prodotti di qualità e ad alto valore aggiunto. Tuttavia, in un contesto globale sempre più instabile, diventa fondamentale rafforzare le politiche di sostegno alla competitività, alla sicurezza energetica e all’internazionalizzazione delle imprese.

“Difendere il sistema delle micro e piccole imprese – conclude Ciani – significa difendere una parte essenziale dell’economia del Paese, fatta di lavoro, competenze e territorio. In momenti di forte instabilità internazionale serve una strategia chiara per proteggere il nostro sistema produttivo”.