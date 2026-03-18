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Cambio del medico di base: aperture straordinarie dello sportello Anagrafe sanitaria

Maggiori disponibilità del personale alla Casa di comunità di Porto Santo Stefano per ovviare a un problema tecnico

di Redazione
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Monte Argentario (Grosseto). Apertura straordinaria degli sportelli di anagrafe sanitaria per la popolazione di Monte Argentario che deve scegliere il medico di medicina generale.

E’ questa l’iniziativa che la Asl Toscana sud est mette in campo per far fronte alle criticità di natura tecnica che da qualche giorno interessano il sistema di scelta medico sul portale regionale e sull’app Toscana Salute.

Pertanto, alla Casa di comunità di Porto Santo Stefano gli sportelli saranno aperti con queste modalità:

  • giovedì 19 marzo marzo nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30;
  • venerdì 20 marzo e lunedì 23 marzo dalle 8.30 – 12.30;
  • da martedì 24 marzo a venerdì 27 marzo dalle 7.30 – 12.30.

Se i disagi permarranno, le aperture straordinarie saranno prolungate anche nella settimana dal 30 marzo al 3 aprile, tutti i giorni, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30.
Dal momento che i problemi tecnici interessano anche altri Comuni, l’Azienda sta avviando azioni analoghe nei rispettivi territori per garantire l’accesso al servizio agli assistiti e alle assistite.

Si ricorda che è possibile effettuare la scelta del medico anche chiamando il call center ai numeri: 0577.767676, 0575.379100 e 056. 972191.

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