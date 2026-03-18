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Borsa di studio per i ragazzi delle superiori: il Comune approva il bando “Io Studio”

Ecco come fare domanda, c'è tempo fino al 17 aprile

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello rende noto che, con Determinazione n.162/2026 sono stati approvati il bando e il modulo di domanda relativi al voucher “Io Studio” per l’anno scolastico 2025/2026.

La borsa di studio “Io Studio” è un contributo economico finanziato dal Ministero dell’istruzione e del merito, destinato a sostenere le spese per l’acquisto dei libri di testo, per la mobilità e i servizi di trasporto, nonché per l’accesso a beni e servizi di carattere culturale.

Le condizioni per l’accesso al beneficio sono:

  • essere studentesse/studenti nelle scuole secondario di secondo grado del sistema di istruzione nazionale verificati positivamente sul portale ministeriale;
  • avere un Isee, in corso di validità, inferiore o uguale a 15.748,78 euro;
  • essere residenti nel Comune di Orbetello.

Le studentesse/studenti ammesse/i alla misura “Libri gratis” per l’anno scolastico 2025/2026 non potranno richiedere il voucher “Io Studio”.

Le domande potranno essere presentate, entro e non oltre il 17 aprile 2026, con le seguenti modalità:

  • consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Orbetello, in piazza del Plebiscito n. 1;
  • inviata da un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata) all’indirizzo Pec del Comune di Orbetello protocollo@pec.comuneorbetello.it.

Per consultare il bando integrale e scaricare il modulo, visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello: www.comune.orbetello.gr.it  

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