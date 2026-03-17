“Torri lungo la via dei Cavalleggeri”: tornano le Giornate di Primavera del Fai

Grosseto. Castiglione della Pescaia protagonista delle Giornate di Primavera del Fai, sabato 21 e domenica 22 marzo: la delegazione provinciale del Fai, in collaborazione con il Comune, accende i riflettori sulle “Torri lungo la via dei Cavalleggeri, già della Dogana”, attraverso due itinerari da non perdere, entrambi della durata di un’ora circa: a Punta Ala sarà possibile ammirare il Forte di Troia Nuova (odierno castello di Balbo), mentre a Castiglione della Pescaia la Rocca pisana, due proprietà private eccezionalmente fruibili per le Giornate Fai di Primavera. La visita si limiterà alle parti esterne dei castelli, non sarà possibile accedere all’interno.

A Castiglione Pescaia il percorso inizia dalla Porta San Giovanni, prosegue con l’omonima chiesa e l’adiacente Orto dei Frati, l’area privata dei giardini della Rocca pisana, piazza Solti, Porta a Mare, via Maestra e Borgo, con Palazzo Camaiori e Palazzo Centurioni.

“Con i due itinerari vi racconteremo come, nel Cinquecento, il Granduca Cosimo I de’ Medici creò una rete costiera di difesa con torri di avvistamento per contrastare pirati e contrabbandieri che saccheggiavano il territorio, catturavano schiavi e diffondevano pestilenze – spiega Maria Pia Vecchi, capodelegazione provinciale del Fai –. Le torri svolgevano anche la funzione di dogana ed erano collegate tra loro dalla strada percorsa dai cavalleggeri, giovani spesso appartenenti a famiglie aristocratiche che pattugliavano il litorale e attaccavano il nemico. Partendo dalla storia della Rocca pisana di Castiglione e spostandoci fino al Forte Balbo a Punta Ala, racconteremo la storia di questo antico tracciato, immerso in panorami mozzafiato e in una natura tra le più belle d’Italia, ricordando quanto sia fondamentale conservarlo anche per il presente.”

“Con grande entusiasmo, diamo il benvenuto alla 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera – dichiara il sindaco Elena Nappi –, un evento che rappresenta il più grande appuntamento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Questa iniziativa è uno strumento fondamentale per educare alla conoscenza e alla tutela dei beni culturali e naturali, affinché il nostro patrimonio possa essere preservato per le generazioni future. Siamo orgogliosi di essere stati scelti e di ospitare, a Castiglione della Pescaia, i visitatori che vorranno scoprire le ‘Torri lungo la via dei Cavalleggeri, già della Dogana’. Attraverso due itinerari, i partecipanti potranno immergersi nella storia di queste torri di avvistamento, scoprendo come, nel Cinquecento, il Granduca Cosimo I de’ Medici creò una rete costiera per difendere il nostro territorio. Le visite saranno un’occasione unica per apprezzare non solo la bellezza dei luoghi, ma anche l’importanza di conservarli. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento, dai proprietari delle proprietà coinvolte ai tanti volontari che renderanno possibile questa iniziativa. Vi aspettiamo numerosi, ricordando di indossare scarpe comode per esplorare al meglio i nostri magnifici itinerari”

Giunte alla 34ª edizione le Giornate Fai di Primavera sono il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. L’iniziativa rappresenta lo strumento più efficace con cui il Fai – Fondo per l’ambienteiItaliano porta avanti, dal 1975, la propria missione di educazione alla conoscenza e alla tutela dei beni culturali e naturali, affinché questo patrimonio sia davvero per sempre e per tutti.

Il programma

Gli orari di sabato e domenica: a Castiglione della Pescaia partiranno gruppi ogni ora dalle 9.30 alle 16.30, con orario continuato. A Punta Ala le visite saranno alle 12, 13, 14, 15 e 16.

Per partecipare sarà necessario prima accreditarsi al banchino informativo del Fai, che sarà allestito a Castiglione della Pescaia sulla strada panoramica, in via Caduti in Guerra, presso il parcheggio del cimitero comunale. Al banchino sarà possibile iscriversi al Fai o rinnovare la propria tessera. I luoghi saranno visitabili a contributo libero. Si raccomandano scarpe comode.

Il Fai ringrazia i proprietari dei beni, Padusa spa e famiglia Barabino, il Comune di Castiglione della Pescaia, il Lions Club Castiglione della Pescaia, il Rotary Distretto 2071, l’associazione Nasdaq Castiglione della Pescaia, la Croce Rossa Italiana, Unitre Castiglione della Pescaia, i narratori e tutti i volontari che renderanno possibile l’iniziativa.

Informazioni e dettagli: https://fondoambiente.it/luoghi/castello-di-castiglione-della-pescaia?gfp