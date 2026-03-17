“Ritmi del Caribe”: nuovo appuntamento con il Mantovani international guitar festival

Follonica (Grosseto). Mercoledì 18 marzo, alle 21.15, nella sala Eugenio Allegri, a Follonica, nuovo appuntamento con il Mantovani international guitar festival.

Il concerto si intitola “Ritmi del Caribe” e vedrà protagonisti Mario Arévalo (Colombia) alla chitarra insieme al Quintetto d’archi Allegro con brio e percussioni, composto da Massimo Merone, al violino, Debora Andolina, al violino, Giulia Bernardini, alla viola, Michele Lanzini, al violoncello, Francesco Bertini, alle percussioni.

Il concerto

La musica colombiana è un mosaico ricco di ritmi e colori — cumbia, vallenato, bambuco, porro, currulao e molte altre tradizioni regionali — frutto dell’incontro tra influenze indigene, africane ed europee. La chitarra, nelle sue molteplici declinazioni, è al centro di molte di queste espressioni: accompagna il canto popolare, struttura gli arrangiamenti ritmici e si presta a interpretazioni sia intime che virtuosistiche.

Tecniche di strumming, fingerpicking e contrapunto melodico contribuiscono a creare tappeti sonori caldi e danzanti, in cui la melodia dialoga con percussioni e fiati. Il concerto di Mario Arévalo celebra questa ricchezza culturale: attraverso un repertorio che abbraccia classici del folclore colombiano e brani originali, il chitarrista esplora le sfumature timbriche e ritmiche della chitarra colombiana, alternando passaggi energici e momenti di introspezione lirica. Un viaggio musicale che invita il pubblico a scoprire la varietà delle tradizioni colombiane, le loro storie e la passione che le anima.