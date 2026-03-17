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“Il suono di una caduta”: nuovo appuntamento con “Cinema d’Autore”

Il film sarà proiettato giovedì 19 marzo

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Per il ciclo “Cinema d’Autore – Giovedì all’Astra”, al Cinema Astra di Follonica, giovedì 19 marzo, alle 19, sarà proiettato il finn “Il suono di una caduta”. Regia di Mascha Schilinski. Con Hanna Heckt, Greta Krämer, Filip Schnack, Helena Luer, Anastasia Cherepakha.

Una casa di campagna nel nord della Germania diventa il punto d’incontro di quattro donne appartenenti a epoche diverse, le cui vite si intrecciano attraverso ricordi, traumi e silenzi che risuonano nel tempo.

Per conoscere la programmazione di tutti i film all’Astra: Whatsapp, inviando il proprio nome e cognome allo 0566.53945,. oppure seguire il Gruppo Facebook

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