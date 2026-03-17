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Centrale operativa del 118: il funzionamento e il sistema di attivazione al centro di un convegno

A Grosseto un appuntamento per scoprire cosa accade dietro il numero di emergenza

di Redazione
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Grosseto. Sabato 21 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, la Sala Pegaso nel palazzo della Provincia in piazza Dante Alighieri, a Grosseto, ospiterà un incontro di informazione dedicato al sistema di Emergenza-urgenza. L’evento, organizzato da Asl Toscana sud est e Pubblica Assistenza Sassofortino Odv con Anpas Toscana, è aperto a tutta la cittadinanza e dedicato ai giornalisti. 

Il convegno

L’obiettivo del convegno è fare chiarezza su un percorso complesso con cui spesso le persone e i giornalisti vengono a contatto solo al momento della criticità maggiore. L’incontro mira a prevenire errori di comunicazione e rendere l’utente più informato riguardo al funzionamento e alle tempistiche della catena di soccorso. 

I relatori, medici e infermieri di centrale operativa, si alterneranno in due sessioni principali:

  • ⁠”La catena del soccorso”, dove si parlerà dell’integrazione tra i numeri di emergenza Nue 112 e 118, della tecnologia per la localizzazione (Advanced Mobile Location) e dell’importanza del triage telefonico;
  • “Perchè le domande del personale dell’emergenza non sono mai fini a se stesse”, dove verrà spiegato come ogni richiesta sia parte integrante e necessaria della missione di soccorso;
  • “Mezzi e territorio”, focus sulle differenze tra ambulanze Blsd, infermieristiche e automediche, con un approfondimento sull’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana;
  • “Percezione e organizzazione”, si discuterà della percezione del tempo durante l’attesa e delle differenze strutturali tra associazioni di volontariato e il sistema 118.

L’incontro è patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Omceo (Ordine dei medici e odontoiatri) di Grosseto, Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Grosseto, Odg (Ordine dei giornalisti) della Toscana.

E’ possibile seguire il convegno anche on line tramite la piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/heb-gbtu-kqh

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