Centrale operativa del 118: il funzionamento e il sistema di attivazione al centro di un convegno

Grosseto. Sabato 21 marzo, dalle 9.30 alle 11.30, la Sala Pegaso nel palazzo della Provincia in piazza Dante Alighieri, a Grosseto, ospiterà un incontro di informazione dedicato al sistema di Emergenza-urgenza. L’evento, organizzato da Asl Toscana sud est e Pubblica Assistenza Sassofortino Odv con Anpas Toscana, è aperto a tutta la cittadinanza e dedicato ai giornalisti.

Il convegno

L’obiettivo del convegno è fare chiarezza su un percorso complesso con cui spesso le persone e i giornalisti vengono a contatto solo al momento della criticità maggiore. L’incontro mira a prevenire errori di comunicazione e rendere l’utente più informato riguardo al funzionamento e alle tempistiche della catena di soccorso.

I relatori, medici e infermieri di centrale operativa, si alterneranno in due sessioni principali:

⁠”La catena del soccorso”, dove si parlerà dell’integrazione tra i numeri di emergenza Nue 112 e 118, della tecnologia per la localizzazione (Advanced Mobile Location) e dell’importanza del triage telefonico;

“Perchè le domande del personale dell’emergenza non sono mai fini a se stesse”, dove verrà spiegato come ogni richiesta sia parte integrante e necessaria della missione di soccorso;

“Mezzi e territorio”, focus sulle differenze tra ambulanze Blsd, infermieristiche e automediche, con un approfondimento sull’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana;

“Percezione e organizzazione”, si discuterà della percezione del tempo durante l’attesa e delle differenze strutturali tra associazioni di volontariato e il sistema 118.

L’incontro è patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Omceo (Ordine dei medici e odontoiatri) di Grosseto, Opi (Ordine delle professioni infermieristiche) di Grosseto, Odg (Ordine dei giornalisti) della Toscana.

E’ possibile seguire il convegno anche on line tramite la piattaforma Google Meet al seguente link: https://meet.google.com/heb-gbtu-kqh